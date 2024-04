दिल्ली में देर शाम खूनी खेल: इंडिया गेट के पास 25 वर्षीय आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या

नेशनल डेस्क: दिल्ली में इंडिया गेट के पास बुधवार देर शाम एक गंभीर घटना सामने आई, जब एक झगड़े के दौरान प्रभाकर नाम के 25 वर्षीय आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

A 25-year-old ice cream vendor named Prabhakar was stabbed to death during a fight near India Gate in Delhi late Wednesday evening. A case of murder is being registered under Section 302 IPC. CCTV cameras are being scanned so that the accused can be identified: Delhi Police… pic.twitter.com/cUY3Qa0whS — ANI (@ANI) April 25, 2024