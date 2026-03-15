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दुनिया में बजा महिला अरबपतियों का डंका! Savitri Jindal ने रचा इतिहास, दौलत के मामले में दिग्गजों को पछाड़ा

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 11:42 AM

india s savitri jindal shines among the world s top 10 richest women

फोर्ब्स 2026 की ताजा रैंकिंग के अनुसार दुनिया में महिला अरबपतियों की संख्या पिछले साल के 406 से बढ़कर अब 481 हो गई है। रिटेल जायंट वॉलमार्ट की एलिस वॉल्टन ने एक बार फिर अपना नंबर-1 का पायदान बरकरार रखा है वहीं भारत की सावित्री जिंदल 39.1 अरब डॉलर...

Forbes Richest Woman List 2026 : फोर्ब्स 2026 की ताजा रैंकिंग के अनुसार दुनिया में महिला अरबपतियों की संख्या पिछले साल के 406 से बढ़कर अब 481 हो गई है। रिटेल जायंट वॉलमार्ट की एलिस वॉल्टन ने एक बार फिर अपना नंबर-1 का पायदान बरकरार रखा है वहीं भारत की सावित्री जिंदल 39.1 अरब डॉलर (करीब 3.2 लाख करोड़ रुपये) की नेटवर्थ के साथ दुनिया की 7वीं सबसे अमीर महिला बन गई हैं।

कौन हैं दुनिया की 3 सबसे शक्तिशाली अमीर महिलाएं?

  1. एलिस वॉल्टन (अमेरिका): वॉलमार्ट की विरासत को संभालने वाली एलिस की संपत्ति 11.1 लाख करोड़ रुपये है। शेयरों में उछाल ने उन्हें टॉप पर बनाए रखा है।

  2. फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स (फ्रांस): मशहूर ब्यूटी ब्रांड लॉरियल (L'Oreal) की मालकिन फ्रैंकोइस 8.3 लाख करोड़ रुपये की मालकिन हैं। वे सौंदर्य प्रसाधन की दुनिया की बेताज रानी हैं।

  3. जूलिया कोच (अमेरिका): कोच इंक (Koch Inc.) की प्रमुख जूलिया की नेटवर्थ 6.7 लाख करोड़ रुपये है। एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनकी कंपनी का बड़ा प्रभाव है।

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भारत की सावित्री जिंदल ने दी दिग्गजों को टक्कर

जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल इस सूची में 7वें स्थान पर हैं। स्टील, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारी उद्योगों में जिंदल परिवार की पकड़ ने सावित्री जिंदल की संपत्ति में बड़ा इजाफा किया है। वे न केवल भारत की सबसे अमीर महिला हैं, बल्कि एशिया की आर्थिक शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती हैं।

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दुनिया की टॉप-10 महिला अरबपति (नेटवर्थ लाख करोड़ में):

रैंक नाम देश मुख्य कंपनी/क्षेत्र
1 एलिस वॉल्टन अमेरिका वॉलमार्ट (रिटेल)
2 फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स फ्रांस लॉरियल (कॉस्मेटिक्स)
3 जूलिया कोच अमेरिका कोच इंक (केमिकल्स)
4 आइरिस फॉन्टबोना चिली माइनिंग (कॉपर)
5 जैकलीन मार्स अमेरिका मार्स इंक (कैंडी/पेट फूड)
6 राफेला अपोंटे-डायमंट स्विट्जरलैंड शिपिंग (लॉजिस्टिक्स)
7 सावित्री जिंदल भारत जिंदल ग्रुप (स्टील/पावर)
8 मिरियम एडेलसन अमेरिका लास वेगास सैंड्स (कैसीनो)
9 एबिगेल जॉनसन अमेरिका फिडेलिटी (इन्वेस्टमेंट)
10 झेंग शुलियांग चीन हॉन्गकिआयो (एल्युमिनियम)

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कैसे बढ़ी महिलाओं की दौलत?

विशेषज्ञों का मानना है कि स्टॉक मार्केट में तेजी, तांबे (Copper) और एल्युमिनियम जैसी वस्तुओं की वैश्विक मांग में वृद्धि और तकनीकी विस्तार ने इन महिला अरबपतियों की संपत्ति को नए आयाम दिए हैं। फिडेलिटी की एबिगेल जॉनसन जैसी महिलाओं ने क्रिप्टो और डिजिटल निवेश के जरिए भी अपनी पकड़ मजबूत की है।

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