India Wins T20 World Cup: मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत इन नेताओं ने टीम इंडिया को दी बधाई

नेशनल डेस्क: भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी 20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर देश के कई दिग्गज नेताओं ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भारतीय टीम को बधाई दी।



In a nail-biting final, Team India won the #T20WorldCup after 17 years!



Many Congratulations to the Men in Blue for their impressive display of talent and dedication. Virat Kohli, Axar Patel and Arshdeep Singh shone through the match. Every Indian is proud of this incredible… pic.twitter.com/lXI8eZFL2n — Mallikarjun Kharge (@kharge) June 29, 2024