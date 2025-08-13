Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • भारत और जाम्बिया ने सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया साझेदारी समझौता

भारत और जाम्बिया ने सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया साझेदारी समझौता

Edited By Shubham Anand,Updated: 13 Aug, 2025 04:27 PM

india zambia cooperative trade agreement strengthens cooperative exports ncel

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बताया कि भारत और जाम्बिया के बीच सहकारी समितियों के व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए कहा कि सहकारिता मंत्रालय, विदेशों में स्थित...

नेशनल डेस्क: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बताया कि भारत और जाम्बिया के बीच सहकारी समितियों के व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए कहा कि सहकारिता मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से भारत के सहकारी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है।

अमित शाह ने बताया कि दोनों देशों की सहकारी समितियों के बीच व्यापार गठजोड़ को बढ़ावा देने के लिए 18 जुलाई को जाम्बिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह कदम व्यापारिक सहयोग को और मजबूती देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालय राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) को बाज़ार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और विशिष्ट देशों के आयातकों से जोड़ने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, एनसीईएल ने सेनेगल और इंडोनेशिया में स्थित संस्थाओं सिंटन वैंटेज ट्रेडिंग और पीटी सिंटन सुरिनी नुसंतारा के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत के सहकारी क्षेत्र का निर्यात विस्तार होगा। इस प्रकार, सरकार सहकारिता क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!