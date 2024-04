इंतजार हुआ खत्म!, जल्द भारतीय वायुसेना को मिलेगा तेजस का अपडेट वर्जन LCA Mark1A, भरी पहली सफल उड़ान

नेशनल डेस्कः भारत में बने तेजस के एडवांस वर्जन LCA Mark1A फाइटर एयरक्राफ्ट ने बेंगलुरू में गुरुवारको पहली उड़ान भरी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इसका निर्माण किया है। एचएएल के अधिकारियों का कहना है कि फाइटर एयरक्राफ्ट ने 18 मिनट तक हवा में उड़ान भरी। HAL के चीफ टेस्ट पायलट (फिक्स्ड विंग) ग्रुप कैप्टन (रिटायर्ड) केके वेणुगोपाल ने इसकी उड़ान भरी। इस स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट को बेंगलुरू में DRDO की लैब एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डेवलप किया है। इसका निर्माण हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है।



कितना पावरफुल है LCA मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट?

भारतीय वायुसेना के लिए 46,898 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं। इसके लिए एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। HAL मार्च 2024 से फरवरी 2028 के बीच इनकी डिलीवरी करेगी।

The first Aircraft LA5033 of the Tejas Mk1A Aircraft series took to the skies from HAL facility in Bengaluru today. It was a successful sortie with a flying time of 18 minutes. pic.twitter.com/a3soPW46X1 — HAL (@HALHQBLR) March 28, 2024