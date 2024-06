वीडियो: भारत-पाक मैच की स्क्रीनिंग न करने पर भारतीय शख्स ने कनाडा के थिएटर स्टाफ को लताड़ा

नेशनल डेस्क: 9 जून को भारत बनाम पाकिस्तान टी20 क्रिकेट विश्व कप मैच के दौरान कनाडा के मिसिसॉगा में एक मूवी थिएटर स्क्रीनिंग न होने पर फैंस ने जमकर बवाला मचाया। जिसका एख वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल, एक भारतीय व्यक्ति ने कनाडा के मिसिसॉगा में एक मूवी थिएटर के कर्मचारियों पर जमकर गुस्सा निकाला ऐसा इसलिए क्योंकि 9 जून को भारत बनाम पाकिस्तान टी20 क्रिकेट विश्व कप मैच की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे थे।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस तथ्य से क्रोधित होकर कि थिएटर में टेलीविजन स्क्रीन पर क्रिकेट मैच नहीं दिखाया गया, वह व्यक्ति कर्मचारियों पर चिल्लाया और कहता है: “आप समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम यह पूरी चीज़ खरीद सकते हैं, आप जानते हैं।"

#WATCH: Mississauga man goes off at cineplex employee for not playing India’s cricket game. pic.twitter.com/h18H0FSdi3 — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) June 10, 2024