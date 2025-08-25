Main Menu

  लंदन में भारतीय रेस्तरां में पेट्रोल डालकर लगाई आग, डिनर कर रहे 5 लोग झुलसे (Video)

25 Aug, 2025

पूर्वी लंदन के एक भारतीय रेस्तरां में आग लगने से पांच लोगों के गंभीर रूप से झुलस जाने के बाद आगजनी के संदेह में रविवार को 15-वर्षीय एक लड़के और 54-वर्षीय एक व्यक्ति ...

London: पूर्वी लंदन के एक भारतीय रेस्तरां में आग लगने से पांच लोगों के गंभीर रूप से झुलस जाने के बाद आगजनी के संदेह में रविवार को 15-वर्षीय एक लड़के और 54-वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि अधिकारियों को शुक्रवार रात इलफोर्ड स्थित ‘इंडियन अरोमा रेस्टोरेंट' में बुलाया गया था। तीन महिलाएं और दो पुरुष झुलस गए और उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले लंदन एम्बुलेंस सेवा के पैरामेडिक्स ने घटनास्थल पर ही इलाज किया। पुलिस ने बताया कि उनमें से दो (एक पुरुष और एक महिला) की हालत अब भी खतरे में है।

 

मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ‘सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम नॉर्थ यूनिट' के ‘डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर' मार्क रोजर्स ने कहा, "हमने मामले में दो गिरफ्तारियां की हैं। हमारी जांच तेजी से जारी है, ताकि हम शुक्रवार शाम की घटना का पता लगा सकें।" संदिग्धों को जान को खतरे में डालने के इरादे से आगजनी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया और वे पुलिस हिरासत में हैं। सप्ताहांत में वुडफोर्ड एवेन्यू, गैंट्स इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जहां रेस्तरां स्थित है।

पुलिस ने कहा, ‘‘ऐसा माना जा रहा है कि दो और पीड़ित थे जो अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से चले गए। उनकी पहचान के प्रयास जारी हैं।'' आग लगने से रेस्तरां को भारी नुकसान हुआ है। कुछ खबरों में सीसीटीवी फुटेज में चेहरा ढके कुछ लोगों को रेस्तरां में घुसते और आग लगने से पहले ज़मीन पर तरल पदार्थ डालते हुए देखा गया। लंदन एम्बुलेंस सेवा ने कहा, "हमने घटनास्थल पर चिकित्साकर्मियों की टीम भेजी थी। झुलसने और दम घुटने से प्रभावित पांच लोगों का इलाज किया। हम दो मरीज़ों को एक बड़े ट्रॉमा सेंटर और तीन अन्य को स्थानीय अस्पतालों में ले गए।'' लंदन अग्निशमन सेवा ने कहा कि वह आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।  

