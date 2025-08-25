लंदन में भारतीय रेस्तरां में पेट्रोल डालकर लगाई आग, डिनर कर रहे 5 लोग झुलसे (Video)

पूर्वी लंदन के एक भारतीय रेस्तरां में आग लगने से पांच लोगों के गंभीर रूप से झुलस जाने के बाद आगजनी के संदेह में रविवार को 15-वर्षीय एक लड़के और 54-वर्षीय एक व्यक्ति ...

London: पूर्वी लंदन के एक भारतीय रेस्तरां में आग लगने से पांच लोगों के गंभीर रूप से झुलस जाने के बाद आगजनी के संदेह में रविवार को 15-वर्षीय एक लड़के और 54-वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि अधिकारियों को शुक्रवार रात इलफोर्ड स्थित ‘इंडियन अरोमा रेस्टोरेंट' में बुलाया गया था। तीन महिलाएं और दो पुरुष झुलस गए और उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले लंदन एम्बुलेंस सेवा के पैरामेडिक्स ने घटनास्थल पर ही इलाज किया। पुलिस ने बताया कि उनमें से दो (एक पुरुष और एक महिला) की हालत अब भी खतरे में है।

This is the Indian restaurant that was targeted in an arson attack.



This is horrific pic.twitter.com/i0E6v2NeE8 — Narinder Kaur (@narindertweets) August 24, 2025

मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ‘सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम नॉर्थ यूनिट' के ‘डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर' मार्क रोजर्स ने कहा, "हमने मामले में दो गिरफ्तारियां की हैं। हमारी जांच तेजी से जारी है, ताकि हम शुक्रवार शाम की घटना का पता लगा सकें।" संदिग्धों को जान को खतरे में डालने के इरादे से आगजनी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया और वे पुलिस हिरासत में हैं। सप्ताहांत में वुडफोर्ड एवेन्यू, गैंट्स इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जहां रेस्तरां स्थित है।

#IndianAroma #RestaurantFire in #Ilford East of London last Friday was intentional #ArsonAttack ,left 5 trapped, 2 in critical condition.

It questioned #CommunitySafety concerns. EyeWitnesses recall the horror of 'Burned Clients, #metpoliceuk detained a Man & a Boy,as inv is on pic.twitter.com/paquk6BVj2 — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) August 24, 2025

पुलिस ने कहा, ‘‘ऐसा माना जा रहा है कि दो और पीड़ित थे जो अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से चले गए। उनकी पहचान के प्रयास जारी हैं।'' आग लगने से रेस्तरां को भारी नुकसान हुआ है। कुछ खबरों में सीसीटीवी फुटेज में चेहरा ढके कुछ लोगों को रेस्तरां में घुसते और आग लगने से पहले ज़मीन पर तरल पदार्थ डालते हुए देखा गया। लंदन एम्बुलेंस सेवा ने कहा, "हमने घटनास्थल पर चिकित्साकर्मियों की टीम भेजी थी। झुलसने और दम घुटने से प्रभावित पांच लोगों का इलाज किया। हम दो मरीज़ों को एक बड़े ट्रॉमा सेंटर और तीन अन्य को स्थानीय अस्पतालों में ले गए।'' लंदन अग्निशमन सेवा ने कहा कि वह आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।