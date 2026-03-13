IPL 2026: ऋषभ पंत बने इतिहास के सबसे महंगे कप्तान, जानें IPL 2026 के सबसे महंगे कप्तान की Salary

Edited By Anu Malhotra,Updated: 13 Mar, 2026 08:22 AM
IPL Captain Salary: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है, जिसका पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस रोमांचक सीजन के शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों और खास तौर पर कप्तानों की सैलरी को लेकर बाजार गर्म है। इस बार के ऑक्शन और रिटेंशन के बाद कप्तानों की फीस के मामले में कई पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं।
आईपीएल 2026 के सबसे महंगे कप्तान के रूप में ऋषभ पंत ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर अपनी टीम की कमान सौंपी है। पंत न केवल इस सीजन के बल्कि आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे कप्तान और खिलाड़ी बन गए हैं।
कप्तानों की कमाई के मामले में श्रेयस अय्यर और पैट कमिंस भी रेस में आगे
सैलरी की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम आता है, जिन्हें टीम ने 26.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि के साथ अपना नेतृत्व सौंपा है। वहीं, पिछले सीजन में अपनी कप्तानी का लोहा मनवाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस और चेन्नई सुपर किंग्स के युवा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 18-18 करोड़ रुपये की सैलरी के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर काबिज हैं। गुजरात टाइटंस ने भी अपने कप्तान शुभमन गिल पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें 16.50 करोड़ रुपये की फीस दी है।
इसके अलावा अन्य टीमों के कप्तानों की सैलरी भी उनकी ब्रांड वैल्यू और प्रदर्शन के आधार पर तय की गई है, जो इस टूर्नामेंट को और भी ग्लैमरस और हाई-प्रोफाइल बनाती है। सभी 10 टीमें अब अपने इन महंगे और दिग्गज कप्तानों के मार्गदर्शन में खिताबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
आईपीएल 2026 के प्रमुख कप्तानों की सैलरी पर एक नजर
|टीम
|कप्तान
|सैलरी (करोड़ रुपये में)
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|ऋषभ पंत
|27.00
|पंजाब किंग्स
|श्रेयस अय्यर
|26.75
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पैट कमिंस
|18.00
|चेन्नई सुपर किंग्स
|ऋतुराज गायकवाड़
|18.00
|गुजरात टाइटंस
|शुभमन गिल
|16.50