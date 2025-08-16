Vande Bharat: जमालपुर-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू, 6 घंटे 35 मिनट में तय होगी 441 किलोमीटर की दूरी

Edited By Shubham Anand,Updated: 16 Aug, 2025 02:37 PM

जमालपुर से हावड़ा के बीच आज, 16 अगस्त 2025 को वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। इस सेमी हाईस्पीड ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह नई सेवा दरअसल भागलपुर-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार है, जिसे अब जमालपुर-हावड़ा रूट पर भी...

नेशनल डेस्क : जमालपुर से हावड़ा के बीच आज, 16 अगस्त 2025 को वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। इस सेमी हाईस्पीड ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह नई सेवा दरअसल भागलपुर-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार है, जिसे अब जमालपुर-हावड़ा रूट पर भी चलाया जाएगा। ट्रेन का नियमित संचालन 17 अगस्त से शुरू होगा।

जमालपुर-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस कुल 441 किलोमीटर की दूरी महज 6 घंटे 35 मिनट में तय करेगी। यह इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन होगी। इस ट्रेन का नंबर 22310/22309 है और इसका संचालन सप्ताह में छह दिन (शुक्रवार छोड़कर) किया जाएगा। ट्रेन जमालपुर और हावड़ा के बीच यात्रा के दौरान कुल 8 स्टेशनों पर रुकेगी। ये स्टेशन हैं — भागलपुर, बराहाट, मंदर हिल, हंसडीहा, नोनियात, दुमका, रामपुरहाट और बोलपुर शांतिनिकेतन।

समय सारणी

22310 जमालपुर-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 3:30 बजे जमालपुर से रवाना होगी और रात 10:05 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी।

22309 हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 7:45 बजे हावड़ा से चलेगी और दोपहर 2:15 बजे जमालपुर जंक्शन पहुंचेगी।

इस वंदे भारत ट्रेन में कुल 8 कोच होंगे, जिनमें 1 एग्जिक्युटिव चेयर कार (EC) और 7 चेयर कार (CC) शामिल हैं। ट्रेन में कुल 590 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इनमें 44 यात्री EC कोच में और 546 यात्री चेयर कार में सफर कर सकेंगे।

किराया और बुकिंग की सुविधा

चेयर कार (CC) का किराया ₹1290 होगा।

एग्जिक्युटिव चेयर कार (EC) के लिए किराया ₹2335 निर्धारित किया गया है।

यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। टिकट IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर से खरीदे जा सकते हैं।