पीएम मोदी ने वैष्णो देवी मंदिर हादसे में 32 लोगों की मौतों पर जताया दुख, हर संभव मदद देने का दिया भरोसा

Edited By Updated: 27 Aug, 2025 02:24 PM

jammu vaishno devi landslide 32 deaths rescue operation 2025

नेशनल डेस्क : जम्मू के वैष्णो देवी में भूस्खलन की दर्दनाक घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की और कहा कि प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने सभी की सुरक्षा और कुशलक्षेम की कामना भी की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण जान-माल की हानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। मैं सभी की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं।"
 

The loss of lives due to a landslide on the route to the Shri Mata Vaishno Devi Temple is saddening. My thoughts are with the bereaved families. May the injured recover at the earliest. The administration is assisting all those affected. My prayers for everyone's safety and…

— Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2025

मंगलवार को भारी बारिश के बीच अर्धकुंवारी के नजदीक पहाड़ी से गिरे पत्थरों और मलबे के कारण वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ। इस हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल यात्रा मार्ग को बंद कर दिया गया है।

एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसेन शाहेदी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में जुटी हैं। मौसम में सुधार के साथ ही राहत कार्यों में तेजी आएगी और स्थिति जल्द सामान्य होगी।

