श्रीनगर : श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के महापौर जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मंगलवार को उन्हें पद से हटा दिया गया। पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता मट्टू को दो साल पहले श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) का महापौर चुना गया था। तब से ही उनके चुनाव को लेकर विवाद चल रहा था। मट्टू ने खुद को पद से हटाये जाने की जानकारी ट्विटर पर दी।

The vote of ‘No Confidence Motion’ against me, and the @JKPC_ has been passed in the SMC with 42 votes out of 70.



The @BJP4India, @JKNC_ and some independents have polled against the @JKPC_ and @INCIndia abstaining whip where 28 Corporators abstained.



1/n