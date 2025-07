केंद्रीय मंत्री सिंधिया का खड़गे पर जबरदस्त पलटवार, बोले-'5G स्पीड में बदला देश कांग्रेस के साथ भारत की बफरिंग खत्म'

National Desk : देश में विकास को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव तेज हो गया है। मोदी सरकार जहां डिजिटल इंडिया समेत तमाम विकास योजनाओं को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस सरकार के दावों पर लगातार सवाल उठा रही है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के ज़रिए डिजिटल इंडिया मिशन को "झूठा और अधूरा" करार दिया। उनके इस बयान के बाद अब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीखा जवाब दिया है। सिंधिया ने कहा कि देश का असली 'बफरिंग जोन' तो कांग्रेस के शासन में था, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये प्रगति विपक्ष को हज़म नहीं हो रही।



खड़गे की पोस्ट पर सिंधिया का पलटवार

केंद्रीय मंत्री ने सिंधिया ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि पीएम मोदी की सरकार में देश 5G की स्पीड में बदल गया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान भारत का बफरिंग का युग लग रहा था, जो उनकी सरकार के साथ ही खत्म हो गया। इसके साथ ही उन्होंने खड़गे को धन्यवाद दिया और कहा कि जब-जब भी विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है, तब तब सरकार ने प्रणामों के साथ जवाब दिया है। सिंधिया ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने ‘डायल-अप’ के सिर्फ वादे किए थे। लेकिन पीएम मोदी की सरकार ने इस वादे को पूरा किया। आज देश में ग्लोबल लेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत में आज यूपीआई, आधार और भारतनेट का निर्माण हो रहा है।





Bharat’s era of ‘buffering’ ended with the Congress. Under the Prime Minister, the nation shifted to 5G.



Thank you, Mr. @Kharge, for yet another opportunity to enlighten you. Each time you have questioned us in the past, we have responded with results. For years, while your…