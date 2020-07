कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कुछ कोरोना पीड़ितों के शवों को कथित तौर पर एक बड़े गड्ढे में अनुचित तरीके से दफन करने की घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई।जिले के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि वे इस मामले की जांच कर रहे

नेशनल डेस्कः कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कुछ कोरोना पीड़ितों के शवों को कथित तौर पर एक बड़े गड्ढे में अनुचित तरीके से दफन करने की घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई।जिले के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु इसी जिले के रहने वाले हैं। वीडियो में PPE सूट पहने हुए कर्मी पास में खड़े एक वाहन से काली चादर में शव लाते हुए दिख रहे हैं, जो उन शवों को एक के बाद एक बड़े गड्ढे में गिराते जा रहे हैं।

BEWARE!

By chance, if you or your family members die because of COVID-19, this is how the BJP Govt. in Karnataka throws away your body with many others into a single pit!

This is the 'well-planned COVID management' that the Govt. talks about everyday in the media! pic.twitter.com/jwIfhrcjN1