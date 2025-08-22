Main Menu

'गंदे मैसेज भेजे, होटल में मिलने को कहा...'  अभिनेत्री का कांग्रेस विधायक राहुल पर गंभीर आरोप... दिया इस्तीफा

Edited By Anu Malhotra,Updated: 22 Aug, 2025 10:47 AM

kerala mla rahul mamkootathil state president of youth congress

केरल की राजनीति एक बार फिर आरोपों के तूफान में घिर गई है। राज्य के पलक्कड़ से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल पर एक अभिनेत्री ने आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया है। इसके बाद उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, विधायक पद...

नेशनल डेस्क:  केरल की राजनीति एक बार फिर आरोपों के तूफान में घिर गई है। राज्य के पलक्कड़ से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल पर एक अभिनेत्री ने आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया है। इसके बाद उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, विधायक पद छोड़ने से उन्होंने इनकार किया है।

क्या हैं आरोप?
अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बिना किसी का नाम लिए यह दावा किया था कि एक जाने-माने राजनेता ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे और होटल के कमरे में मिलने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि, शुरुआत में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और न ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही। पत्रकारों द्वारा बार-बार पूछे जाने पर भी उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह व्यक्ति राहुल ममकूटथिल हैं, तो उन्होंने "कोई टिप्पणी नहीं" कहकर जवाब टाल दिया।

राहुल की सफाई: दोस्ती की बात, दोष से इनकार
गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक राहुल ममकूटथिल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “रिनी मेरी अच्छी दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति की बात वह कर रही हैं, वह मैं हूं। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून या संविधान के खिलाफ हो।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और उनका इस्तीफा किसी अपराधबोध के कारण नहीं, बल्कि संगठन की छवि और कार्यकर्ताओं के समय की रक्षा के लिए है। "मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं को मेरी सफाई देने में अपना वक्त न गंवाना पड़े। बेगुनाही साबित करने की ज़िम्मेदारी मेरी है।"

विधायक पद से हटने का सवाल ही नहीं: राहुल
राहुल ने साफ किया कि वह केवल युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी से हट रहे हैं, न कि विधायक पद से। उन्होंने यह भी दोहराया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और वह इस मामले में कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

सियासत गरमाई, विरोधियों ने साधा निशाना
जैसे ही यह मामला सामने आया, केरल की राजनीति में बवाल मच गया। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सीपीआई (एम) ने राहुल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके विधायक पद से इस्तीफे की मांग उठाई। विरोधियों का कहना है कि सिर्फ संगठन से हटना काफी नहीं है। अगर राहुल निर्दोष हैं तो जांच में सहयोग करें, और अगर दोषी हैं तो उन्हें कोई सार्वजनिक पद पर बने रहने का हक नहीं है।

अभिनेत्री का बयान: नहीं है पुलिस पर भरोसा
रिनी एन जॉर्ज ने यह भी कहा कि उन्हें कानूनी रास्ते से न्याय की उम्मीद नहीं है और उनका मकसद आरोपी को सबक सिखाना नहीं, बल्कि उसे आत्ममंथन के लिए मजबूर करना है। “मैं चाहती हूं कि जो भी यह कर रहा है, वह खुद को सुधारे और भविष्य में किसी अन्य महिला के साथ ऐसा बर्ताव न करे।”

कौन हैं राहुल ममकूटथिल?
राहुल ममकूटथिल कांग्रेस के उभरते चेहरों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 2024 के उपचुनाव में पलक्कड़ विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी और तभी से उन्हें पार्टी के युवा नेतृत्व का एक अहम चेहरा माना जाता रहा है। युवा कांग्रेस की कमान भी उन्हें उसी भरोसे के साथ सौंपी गई थी। 

