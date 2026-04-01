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मोदी सरकार ने सामरिक और आर्थिक नीति को तहस-नहस कर दिया: खरगे

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 01:20 PM

kharge modi government has disrupted strategic and economic policies

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों तथा कई अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश की सामरिक और आर्थिक नीति को तहस-नहस कर दिया है।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों तथा कई अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश की सामरिक और आर्थिक नीति को तहस-नहस कर दिया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि भाजपा नेतृत्व का पूरा ध्यान जनता को लूटने और ''आपदा में डाका डालने'' पर केंद्रित है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल के बीच वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में बुधवार को 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, दिल्ली में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2,078.50 रुपये हो गई है। विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) या विमान ईंधन की कीमत को भी बढ़ाकर रिकॉर्ड 2.07 लाख रुपये प्रति किलोलीटर से अधिक कर दिया गया है।

हालांकि, घरेलू विमानन कंपनियों के लिए केवल 8.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मोदी सरकार ने देश की सामरिक और आर्थिक नीति को तहस-नहस कर दिया है, जिसका सीधा ख़ामियाज़ा 140 करोड़ भारतीयों को उठाना पड़ रहा है। आज से रोजमर्रा की कई ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे।''

उन्होंने कहा, ''वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम आसमान पर हैं और ज़मीन पर भारी क़िल्लत है। ढाबे की चाय से लेकर, मध्याह्न भोजन पर बुरा असर हुआ है। एयर टरबाइन इंधन महंगा हो गया है, हवाई चप्पल से हवाई यात्रा हुई हवा-हवाई। सरकार ने मूल्य सीमा को भी हटाया।'' खरगे ने यह दावा भी किया कि 900 से अधिक ज़रूरी दवाइयां महंगी हुईं हैं तथा इलाज का ख़र्च और बढ़ गया है।

खरगे ने कई अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम में इजाफे का उल्लेख करते हुए कहा, ''जब देश की आम जनता, हमारे किसान और मज़दूर व एमएसएमई उद्योग रियायत की आशा में हैं, तब उनकी घोर अनदेखी कर, भाजपा नेतृत्व का पूरा ध्यान जनता को लूटने और आपदा में डाका डालने पर केंद्रित है।'' 

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