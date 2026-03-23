LG सक्सेना ने अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पर स्पितुक फारका में इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको-रेस्टोरेशन प्लांटेशन का शुभारंभ किया

लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आज स्पितुक फारका में इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको-रेस्टोरेशन प्लांटेशन शुरू किया। इस पहल का मकसद सिंधु नदी के किनारों की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को ठीक करना और लेह-लद्दाख के नाजुक रेगिस्तानी इलाके में ग्रीन बफर...

नेशनल डेस्क : लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आज स्पितुक फारका में इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको-रेस्टोरेशन प्लांटेशन शुरू किया। इस पहल का मकसद सिंधु नदी के किनारों की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को ठीक करना और लेह-लद्दाख के नाजुक रेगिस्तानी इलाके में ग्रीन बफर बनाना है। यह पहल भारत में अपनी तरह का अनोखा कोल्ड डेज़र्ट रिवर बैंक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है।



इस काम के तहत, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस और लोकल कम्युनिटी, खासकर स्पितुक गोंपा और उसके मठ के लोगों की मिली-जुली कोशिशों से नदी के किनारे ओलिएस्टर, सी बकथॉर्न, इंडियन विलो, ब्लैक पॉप्लर और व्हाइट विलो जैसी देसी प्रजातियों के करीब 1000 पौधे लगाए गए, जिन्होंने प्लांटेशन के लिए 1 हेक्टेयर ज़मीन दी।



इसके अलावा, लेह शहर में सड़क के किनारे चेरी ब्लॉसम और खुबानी के 1000 पौधे भी लगाए गए, जिसका मकसद शहर की हरियाली को बढ़ाना था। यह इवेंट डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ने स्पितुक मठ और लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऑर्गनाइज़ किया था। इस इनिशिएटिव में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफ़ेंस फ़ोर्स, लोकल कम्युनिटी और स्टूडेंट्स ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, जो कन्वर्जेंस और कलेक्टिव एक्शन का एक मॉडल दिखाता है।





इस मौके को हिस्टोरिक बताते हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट से, यह प्रोजेक्ट रेज़िलिएंस, स्टेबिलिटी का एक ज़रिया और हाई-एल्टीट्यूड रिवर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए एक ग्लोबल मॉडल के तौर पर उभरेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख जैसे नाज़ुक इकोसिस्टम में इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर का लॉन्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह इनिशिएटिव न सिर्फ़ लेह की खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि लद्दाख की ज़रूरी इकोलॉजिकल चुनौतियों को हल करने में भी मदद करेगा।



LG ने पर्यावरम, डेवलपमेंट और कल्चर के बीच गहरे इंटरकनेक्शन को पहचानने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और कहा कि लद्दाख में जंगल और नदियाँ सिर्फ़ इकोलॉजिकल एसेट नहीं हैं बल्कि इस इलाके की पहचान और सस्टेनेबिलिटी का ज़रूरी हिस्सा हैं।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न पर रोशनी डालते हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लैंड डिग्रेडेशन और डेज़र्टिफ़िकेशन से निपटने के लिए भारत के कमिटमेंट के बारे में बात की। उन्होंने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब ज़मीन को ठीक करने के नेशनल गोल को दोहराया और भरोसा जताया कि लद्दाख इस टारगेट को पाने में अहम रोल निभा सकता है।



कम्युनिटी की हिस्सेदारी की अहमियत पर ज़ोर देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रोजेक्ट के लिए एक हेक्टेयर ज़मीन दान करने के लिए स्पितुक मठ के योगदान की तारीफ़ की और इसे मिलकर काम करने की सरकार का एक अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने उदयपुर और दिल्ली में किए गए ऐसे ही इकोलॉजिकल कामों के अपने अनुभव शेयर किए, जिसमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की मुहिम और नए शहरी हरियाली प्रोजेक्ट शामिल हैं, और शुरुआती शक के बावजूद उनकी कामयाबी पर ज़ोर दिया।





लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर को सिर्फ एक सरकारी कोशिश नहीं, बल्कि एक "सिविलाइज़ेशनल प्रोजेक्ट" बताया, जिसका मकसद इंडस नदी की इकोलॉजिकल मज़बूती को ठीक करना है, साथ ही डेवलपमेंट और पर्यावरण बचाने के बीच एक अच्छा बैलेंस पक्का करना है। उन्होंने लद्दाख में प्रधानमंत्री के "एक पेड़ माँ के नाम" कैंपेन को बढ़ावा देने की भी अपील की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के लिए सही ज़मीन पहचानने की अपील की।



लद्दाख के कम जंगल क्षेत्र- जो अभी एक परसेंट से भी कम है- की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने इसे चिंता की बात बताया और आने वाले दो सालों में इसे बढ़ाकर पांच परसेंट करने का बड़ा टारगेट रखा। उन्होंने प्लांटेशन के साइंटिफिक फायदों पर ज़ोर दिया, जिसमें शेल्टर बेल्ट के ज़रिए हवा की स्पीड कम करना, नदी के किनारे मिट्टी के कटाव को रोकना, बायोडायवर्सिटी और माइक्रो-क्लाइमेट स्टेबिलिटी में सुधार, और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना शामिल है।



लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में पानी का सही इस्तेमाल पक्का करने के लिए ग्रेविटी-बेस्ड सोलर सबमर्सिबल स्ट्रिप इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जैसी साइंटिफिक और नई तकनीकों के इस्तेमाल पर भी ज़ोर दिया।





युवाओं से सस्टेनेबिलिटी की कोशिशों को लीड करने की अपील करते हुए, उन्होंने उनसे नई प्रैक्टिस अपनाने और एनवायरनमेंटल कंज़र्वेशन में एक्टिव रूप से योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी और इकोलॉजिकल वेल्थ का इस्तेमाल करके इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनाने के अपने विज़न को दोहराया।



इस मौके पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक स्पेशल पोस्टल कवर जारी किया और एनवायरनमेंटल कंज़र्वेशन में योगदान देने वाले लोगों और ऑर्गनाइज़ेशन को सम्मानित किया, जिनमें "गो ग्रीन, गो ऑर्गेनिक", रेंज ऑफिसर स्टैनज़िन गेलेक और नामग्याल शामिल हैं। हैकाथॉन के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।



इस मौके पर LAHDC कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद जफर अखून, चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा, GOC 14 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, DGP लद्दाख मुकेश सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल और सेशंस जज स्पलजेस अंगमो, इंडियन आर्मी, ITBP, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के सीनियर अधिकारी, लद्दाख के पूर्व MP जमी मौजूद थे।