Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | मिडिल ईस्ट जंग का असरः भारत से 279 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द, तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से खाड़ी के लिए 8 फ्लाइट संचालित

मिडिल ईस्ट जंग का असरः भारत से 279 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द, तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से खाड़ी के लिए 8 फ्लाइट संचालित

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 02:41 PM

trichy airport operates 8 flights to gulf region amid west asia conflict iran us

ईरान-अमेरिका-इज़रायल संघर्ष के कारण मिडिल ईस्ट के कई हवाई मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। भारत में कई उड़ानें रद्द हुईं, लेकिन Tiruchirappalli International Airport से खाड़ी देशों के लिए 8 उड़ानें संचालित की गईं...

International Desk: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक विमानन नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ा है। Iran, United States और Israel के बीच बढ़ते तनाव के चलते कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द या रीरूट करना पड़ रहा है।  भारत के Ministry of Civil Aviation के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। रविवार को लगभग 279 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं, क्योंकि कई विमानन मार्ग संघर्ष क्षेत्र के ऊपर से गुजरते हैं। सरकार ने बताया कि 9 मार्च को खाड़ी देशों से भारत आने वाली करीब 50 उड़ानों को संचालित करने की योजना बनाई गई थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन उड़ानों के मार्गों का लगातार आकलन किया जा रहा है।

 

तनाव के बावजूद Tiruchirappalli International Airport से 9 मार्च को खाड़ी क्षेत्र के लिए 8 उड़ानें संचालित की गईं।  यह दर्शाता है कि एयरलाइंस सीमित लेकिन जरूरी कनेक्टिविटी बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। कुछ एयरलाइंस ने कड़े सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित एयर कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू किया है। हालांकि सामान्य दिनों की तुलना में उड़ानों की संख्या अभी भी काफी कम है और कई मार्गों पर देरी या रद्दीकरण जारी है। संघर्ष के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और विमानों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। इससे एयरलाइंस की संचालन लागत बढ़ गई है और वैश्विक एयर ट्रैवल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। एयरलाइंस और अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति के बारे में लगातार अपडेट लेते रहें, क्योंकि सुरक्षा हालात के अनुसार उड़ानें रद्द या समय बदला जा सकता है।
  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!