Lok Sabha Elections 2024: पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत होंगे: सोनिया गांधी

नेशनल डेस्क: लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 1 जून को संपन्न हुआ, अब सभी की निगाहें 4 जून पर हैं, जब चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए गठबंधन को 371-401 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि I.N.D.I.A ब्लॉक 109-139 सीटें हासिल कर सकता है। अन्य दलों को 28-38 सीटों पर कब्जा करने की उम्मीद है. सभी राजनीतिक दल उत्साहपूर्वक अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जो एक उच्च प्रत्याशित परिणाम के लिए मंच तैयार कर रहा है।

वहीं, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी - ''हमें इंतजार करना होगा। बस, इंतज़ार करो और देखो। हमें पूरी उम्मीद है कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, हमारे नतीजे उसके बिल्कुल विपरीत होंगे।''

Congress leader Sonia Gandhi pays tribute to former Tamil Nadu CM M Karunanidhi on his 101th birth anniversary.



"I had the good fortune of meeting him on many occasions and listening to his words of wisdom," she said.



