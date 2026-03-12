Main Menu

LPG संकट पर राहुल गांधी ने सरकार ने उठाए सवाल, कहा- अभी भी वक्त है, संभल जाइए

Edited By Updated: 12 Mar, 2026 02:14 PM

rahul gandhi questioned the government over the lpg crisis

संसद के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में गैस और ईंधन की किल्लत को लेकर सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की त्रुटिपूर्ण विदेश नीति के कारण आज देश की ऊर्जा सुरक्षा दांव पर लग गई है।

नेशनल डेस्क: संसद के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में गैस और ईंधन की किल्लत को लेकर सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की त्रुटिपूर्ण विदेश नीति के कारण आज देश की ऊर्जा सुरक्षा दांव पर लग गई है।

PunjabKesari

सदन में बोलने की नहीं मिली अनुमति

संसद के बाहर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सदन के भीतर देश की तेल और गैस स्थिति पर बयान देने से रोका गया। उन्होंने सदन की नई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, "सामान्यतः प्रक्रिया यह होती है कि आप बोलने की अनुमति मांगते हैं और आपको समय दिया जाता है। लेकिन अब मंत्री तय करते हैं कि विपक्ष का नेता कब बोलेगा। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।"

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया तीखा हमला

राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में गैस की समस्या और विकराल रूप धारण करेगी। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ ईरान द्वारा ईंधन रोकने का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह बदलते विश्व व्यवस्था (World Order) का संकेत है। हम एक अस्थिर समय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के करोड़ों लोग इस संकट की मार न झेलें।"

पेट्रोलियम मंत्री देंगे जवाब

दूसरी ओर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है और पूरा उत्पादन घरेलू उपभोक्ताओं की ओर मोड़ा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने भी स्थिति की निगरानी के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज इस पूरे मुद्दे पर संसद में आधिकारिक बयान देंगे।

 

