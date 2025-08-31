Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत, रेस्क्यू जारी

लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत, रेस्क्यू जारी

Edited By Updated: 31 Aug, 2025 02:02 PM

lucknow firecracker factory blast claims four lives rescue operation underway

लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में रविवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए राहत...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहटा गांव में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। इस दर्दनाक हादसे में पटाखा व्यवसायी आलम, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पुष्टि की कि विस्फोट घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ था।

राहत कार्य तेज करने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए हैं।स्थानीय लोगों के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री गांव में लंबे समय से संचालित हो रही थी और पहले भी सुरक्षा मानकों को लेकर शिकायतें की गई थीं। हादसे के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल है।

विस्फोट के कारणों की जांच शुरू
फिलहाल विस्फोट के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रशासन का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की भी पड़ताल की जाएगी। एसीपी अनिंद्य विक्रम सिंह ने बताया कि जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि विस्फोट किस कारण से हुआ।

ग्रामीणों में रोष, त्वरित कार्रवाई की मांग
हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए हैं और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, कई परिवारों के सदस्य अब भी लापता हैं, जिन्हें लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। प्रशासन का कहना है कि राहत कार्य पूरी मुस्तैदी से जारी है और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!