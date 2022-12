चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक...6 और लोगों को रौंदती निकल गई देखें CCTV फूटेज

नेशनल डेस्क: मध्यप्रदेश में एक चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से कई लोगों की जान पर बन आई। दरअसल, जबलपुर में 50 यात्रियों को लेकर जा रही मेट्रो बस के ड्राइवर को अचानक से हॉर्ट अटैक आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर के अचानक हार्ट अटैक आने से बस भी अनियंत्रित हो गई और ऐसे में बस छह यात्रियों को रौंद चली गई। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि बस दमोह नाका क्षेत्र मे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े यात्रियों रौंदते आगे चली गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

Gut wrenching mishap. This happened after the bus driver suffered heart attack and died while the bus was in motion. #jabalpur @Gurjarrrrr pic.twitter.com/dzWcglvdi6 — Pranesh Kumar Roy (@roypranesh) December 2, 2022