Mahindra Thar Roxx Dark Edition: महिंद्रा का बड़ा धमाका! सामने आया Thar Roxx का नया टीजर, नई लुक देख उड़ जाएंगे होश

mahindra thar roxx dark edition new teaser for the thar roxx revealed

महिंद्रा एक बार फिर से अपने ग्राहकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर नई  थार रॉक्स का टीजर शेयर किया है। फिलहाल इसे लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार ये एक स्पेशल एडिशन हो सकता है, लेकिन अभी इसके लिए कोई भी मकैनिकल डिटेल्स सामने...

Mahindra Thar Roxx Dark Edition: महिंद्रा एक बार फिर से अपने ग्राहकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर नई  थार रॉक्स का टीजर शेयर किया है। फिलहाल इसे लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार ये एक स्पेशल एडिशन हो सकता है, लेकिन अभी इसके लिए कोई भी मकैनिकल डिटेल्स सामने नहीं आई है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ खास मिलेगा-

टीजर में क्या कुछ खास

टीज़र में गाड़ी के एक्सटीरियर पर डार्क स्टाइलिंग कंपोनेंट्स और ब्लैक फिनिश वाली कंट्रास्टिंग हाइलाइट्स दिखाई दे रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह महिंद्रा की मशहूर 'ब्लैक' या 'अर्थ' एडिशन जैसी कोई नई थीम हो सकती है। इसमें टिंटेड हेडलाइट्स, नए ग्राफिक्स, स्पेशल ग्रिल और ब्लैक अलॉय व्हील्स जैसे कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

इंटीरियर और फीचर्स

कंपनी ने फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि केबिन के अंदर नई अपहोल्स्ट्री, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और 'स्पेशल एडिशन' की बैजिंग दी जाएगी। चूंकि थार रॉक्स पहले से ही पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स से लैस है, इसलिए तकनीकी तौर पर बड़े बदलाव की संभावना कम है।

इंजन में बदलाव नहीं

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अपडेट केवल दिखावट (Cosmetic) तक सीमित रहने की उम्मीद है। गाड़ी के इंजन, प्लेटफॉर्म या मैकेनिकल्स में किसी बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं। यह अपने मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ ही बाजार में उपलब्ध रहेगी।

 

