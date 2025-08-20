सोमनाथ मंदिर मेले में बड़ा हादसा: 50 फुट ऊंची टावर राइड गिरी, 5 लोग गंभीर रूप से घायल

गुजरात के नवसारी जिले के बिलिमोरा शहर में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में सोमवार की शाम को सावन के अंतिम सोमवार की पूर्व संध्या पर आयोजित मेले में एक बड़ा हादसा हो गया। जहां करीब 50 फीट ऊंची एक टावर राइड अचानक गिर गई, जिसमें सवार 10 लोगों में से...

नेशनल डेस्क: गुजरात के नवसारी जिले के बिलिमोरा शहर में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में सोमवार की शाम को सावन के अंतिम सोमवार की पूर्व संध्या पर आयोजित मेले में एक बड़ा हादसा हो गया। जहां करीब 50 फीट ऊंची एक टावर राइड अचानक गिर गई, जिसमें सवार 10 लोगों में से 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई।



कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, टावर राइड जब अपने चरम पर थी और पूरी तरह से भरी हुई थी, तभी लगभग 20 फीट की ऊंचाई से राइड का एक हिस्सा टूट गया। इस दौरान राइड में बैठे लोग चीखते-चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़े। स्थानीय लोगों और मेले में मौजूद अन्य दर्शकों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया।



घायलों की हुई पहचान

हादसे में घायल लोगों की पहचान इस प्रकार हुई है:- जश राजीवभाई टंडेल (14 वर्ष) – माधवबाग, बिलीमोरा, रोशनी बेन विकासभाई पटेल (30 वर्ष) – अमलसाद, दिशाबेन राकेशभाई पटेल (21 वर्ष) – तलावचोरा, दीर्घ हेमंतभाई टंडेल (14 वर्ष) – बिलीमोरा, राइड संचालक बाकिर (करीब 30 वर्ष) – गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का इलाज पास के निजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि संचालक को गंभीर स्थिति में सूरत रेफर किया गया है।



किस एजेंसी को मिली थी अनुमति?

जांच में सामने आया है कि शिवम एजेंसी नामक फर्म ने इस मेले में राइड लगाने की अनुमति ली थी। एजेंसी के मालिक विरल पीठवा, सुरेंद्रनगर के रहने वाले हैं। शिवम एजेंसी को 7 अलग-अलग राइड्स के संचालन की अनुमति दी गई थी। हादसे के बाद प्रशासन ने सभी हाई-रिस्क राइड्स पर रोक लगा दी है।



जांच के आदेश, एफएसएल टीम मौके पर

घटना के बाद नवसारी जिला पुलिस ने मामले की एफएसएल जांच के आदेश दिए हैं। सूरत और वलसाड से फॉरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है। साथ ही मनोरंजन विभाग द्वारा एक तकनीकी समिति का भी गठन किया गया है, जो राइड के तकनीकी पक्ष और सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि राज्य की एसओपी का पालन किया गया या नहीं, इसकी भी विस्तृत जांच की जाएगी।