Post Office Schemes: Wife के नाम पोस्ट ऑफिस में FD का जबरदस्त फायदा! 2 साल में मिलेंगे इतने हज़ार

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 13 Aug, 2025 12:39 PM

अगर आप अपनी पत्नी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं या उनके लिए निवेश की योजना बना रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसे बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह ही समझें जहां आपका पैसा एक तय...

नेशनल डेस्क। अगर आप अपनी पत्नी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं या उनके लिए निवेश की योजना बना रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसे बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह ही समझें जहां आपका पैसा एक तय समय के लिए जमा होता है और मैच्योरिटी पर आपको फिक्स ब्याज के साथ पूरा पैसा वापस मिल जाता है।

भारत में आज भी एक बड़ा वर्ग अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर बचत योजनाओं में निवेश करता है जिससे वे टैक्स में भी छूट पाते हैं। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम निवेश का एक शानदार मौका है जहां आप 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए पैसे जमा कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस TD पर मिल रहा है ज़बरदस्त ब्याज

पोस्ट ऑफिस की TD स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दरें काफी आकर्षक हैं जो इस प्रकार हैं:

➤ 1 साल की FD: 6.9% ब्याज

➤ 2 साल की FD: 7.0% ब्याज

यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: करोड़ों कर्मचारियों-पेंशनर्स को बड़ी राहत, 8वें वेतन आयोग को मिली हरी झंडी, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी?

➤ 3 साल की FD: 7.1% ब्याज

➤ 5 साल की FD: 7.5% ब्याज

आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में सभी ग्राहकों को चाहे वे पुरुष हों, महिला हों या वरिष्ठ नागरिक, एक समान ब्याज दिया जाता है।

₹1 लाख जमा करने पर कितना मिलेगा रिटर्न?

अगर आप अपनी पत्नी के नाम से पोस्ट ऑफिस में 2 साल (24 महीने) की FD में ₹1,00,000 जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर उन्हें कुल ₹1,07,185 मिलेंगे। इसमें आपके जमा किए गए ₹1,00,000 के अलावा ₹7,185 का फिक्स ब्याज भी शामिल होगा।

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अपनी पत्नी के नाम से FD कराने के लिए उनका पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना अनिवार्य है।