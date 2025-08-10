मारुति ने धांसू एसयूवी का खास लिमिटेड एडिशन किया लॉन्च, क्रेटा को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद

मारुति सुजुकी ने अपने नेक्सा रिटेल चैनल के 10 साल पूरे होने के अवसर पर Maruti Suzuki Grand Vitara Phantom Blaq Edition को लॉन्च किया है। नेक्सा की प्रमुख SUV होने के नाते, इस लिमिटेड एडिशन को प्रीमियम स्टाइलिंग और स्पेशल डिजाइन के साथ पेश किया गया...

नेशनल डेस्क : मारुति सुजुकी ने अपने नेक्सा रिटेल चैनल के 10 साल पूरे होने के अवसर पर Maruti Suzuki Grand Vitara Phantom Blaq Edition को लॉन्च किया है। नेक्सा की प्रमुख SUV होने के नाते, इस लिमिटेड एडिशन को प्रीमियम स्टाइलिंग और स्पेशल डिजाइन के साथ पेश किया गया है। कंपनी के अनुसार, यह वेरिएंट खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो हर ड्राइव में स्टाइल और शानदार लुक्स चाहते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव अधिकारी पार्थो बनर्जी ने बताया कि ग्रैंड विटारा को ग्राहकों ने बेहद पसंद किया है, जिससे इसने मात्र 32 महीनों में 3 लाख यूनिट्स की बिक्री का माइलस्टोन हासिल किया है। यह लिमिटेड एडिशन भी इसी सफलता को और बढ़ावा देगा।

डिजाइन

यह मॉडल Alpha Plus स्ट्रॉंग हाइब्रिड वेरिएंट पर आधारित है, जिसमें मिड-साइज़ SUV का मूल डिजाइन बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें नया मैट ब्लैक एक्सटीरियर पेंट, स्टैंडर्ड ग्रैंड विटारा जैसा ऑल-ब्लैक इंटीरियर, फॉक्स लेदर की सीटें और शैंपेन गोल्ड एक्सेंट शामिल हैं, जो इसे एक खास लुक देते हैं।

फीचर्स

Grand Vitara Phantom Blaq Edition में वही फीचर्स मिलते हैं जो Alpha Plus स्ट्रॉंग हाइब्रिड वेरिएंट में उपलब्ध हैं। इसमें वेंटिलेटेड फॉक्स लेदर फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 9 इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी शामिल हैं। इसके अलावा क्लेरियन साउंड सिस्टम भी दिया गया है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, इस वेरिएंट में 360 डिग्री व्यू कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), सुजुकी कनेक्ट के जरिए रिमोट एक्सेस, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर और 3-पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन और प्रदर्शन

ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक में 1.5 लीटर का सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन लगा है, जिसे ‘इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम’ कहा जाता है। इसे ई-सीवीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इस पावरट्रेन का कुल आउटपुट 114 बीएचपी है, जिसमें इंजन 91 बीएचपी और 122 एनएम टॉर्क प्रदान करता है, जबकि मोटर 79 बीएचपी पावर और 141 एनएम टॉर्क जनरेट करती है। मारुति सुजुकी का दावा है कि इस स्ट्रॉंग हाइब्रिड वर्जन का माइलेज 27.97 किमी/लीटर तक है।