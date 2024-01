नए साल के पहले दिन माता वैष्णों देवी भवन से आया नया Video, फिर से शुरू हुई यात्रा

नेशनल डेस्क: जम्मू के कटड़ा में स्थित माता वैष्णों देवी भवन से एक बड़ी खबर सामने आई है। नए साल के मौके पर माता के दर्शन करने आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से रोकी गई यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है।

बता दें कि बिती रात भारी भीड़ को देखते हुए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) को यात्रा को थोड़े समय के लिए रोक दिया था। लेकिन आज सुबहब यात्रा वापस शुरू हो गई है। नए साल की पूर्व संध्या पर माता के दर्शन के लिए कटरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी, जिसकी वजह से यात्रा को रोकने का फैसला किया गया था ताकि को ई हादसा न हो।

बता दें कि बिते साल 2023 में यात्रियों की संख्या ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ससे पहले 2012 में एक करोड़ों श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे. इस साल भी पहली जनवरी तक यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्राइन बोर्ड की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मां वैष्णो देवी भवन से लेकर आधार शिविर कटरा में सुरक्षा बलों के साथ पुलिस विभाग की अतिरिक्त टीमों की तैनाती की गई है इसके अलावा ड्रोन से पूरी निगरानी भी की जा रही है।

#WATCH | Reasi, J&K: Devotees throng the Holy Cave Shrine of Shri Mata Vaishno Devi temple in Katra pic.twitter.com/Z0R1fYy3Zj