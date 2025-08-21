Main Menu

PM मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला: 'राहुल गांधी से बेहतर हैं विपक्ष के कई नेता, पर नहीं मिलती बोलने की आजादी'

Edited By Shubham Anand,Updated: 21 Aug, 2025 03:32 PM

modi slams rahul gandhi over parliament disruptions 2025 monsoon session bills

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में कई नेता प्रतिभाशाली और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राहुल गांधी के कारण उन्हें बोलने का...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में कई नेता प्रतिभाशाली और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राहुल गांधी के कारण उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल पाता। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी सदन में व्यवधान इसलिए पैदा करती है क्योंकि विपक्ष के भीतर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से बेहतर वक्ता हैं और कांग्रेस नेतृत्व उन्हें उभरने नहीं देना चाहता।

विपक्ष में राहुल गांधी से बेहतर वक्ता: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने यह टिप्पणी एक अनौपचारिक चाय पार्टी के दौरान की, जिसमें कोई भी विपक्षी सांसद शामिल नहीं हुआ। यह बैठक केवल एनडीए के सांसदों और नेताओं तक सीमित रही। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी सांसदों को संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि वे राहुल गांधी से बेहतर वक्ता हैं लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता। प्रधानमंत्री के अनुसार, यह रवैया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है।

स्पीकर की टी पार्टी में नहीं पहुंचे राहुल गांधी
लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला की ओर से टी पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता शामिल हुए, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई भी सांसद मौजूद नहीं रहा। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस आयोजन में हिस्सा नहीं लिया।

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
गुरुवार को मानसून सत्र की समाप्ति के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों के व्यवहार पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में नियोजित ढंग से व्यवधान डाला गया, जो न केवल लोकतंत्र बल्कि सदन की गरिमा के भी खिलाफ है।

मानसून सत्र में 14 विधेयक पेश, 12 पारित

18वीं लोकसभा के पांचवें सत्र की शुरुआत 21 जुलाई 2025 को हुई थी। इस दौरान संसद में 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 12 विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित गोवा विधेयक, 2025

मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025

मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025

आयकर विधेयक, 2025

कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025

खनिज और खनिज विकास (विनियमन और संशोधन) विधेयक, 2025

भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025

ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025

