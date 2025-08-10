Big Rain Alert: 10 से 15 अगस्त तक भीगेंगे ये राज्य, IMD ने जारी किया अलर्ट

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 10 Aug, 2025 10:16 AM

देशभर में मानसून की रफ़्तार तेज़ हो गई है। जहां पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हालात गंभीर बने हुए हैं वहीं मैदानी और दक्षिणी राज्यों में भी जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए 15 अगस्त तक बारिश का...

नेशनल डेस्क। देशभर में मानसून की रफ़्तार तेज़ हो गई है। जहां पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हालात गंभीर बने हुए हैं वहीं मैदानी और दक्षिणी राज्यों में भी जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए 15 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम?

➤ हिमाचल प्रदेश: यहां आज से 15 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है।

➤ उत्तराखंड: अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें: Video: आस्था के दर पर आग का तांडव, आत्मविश्वेश्वर मंदिर में पुजारी समेत 7 लोग झुलसे, मची चीख-पुकार

➤ जम्मू-कश्मीर: यहां 13 से 15 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है।

➤ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा: इन राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है।

➤ उत्तर प्रदेश: पश्चिमी यूपी में 13 और 14 अगस्त को जबकि पूर्वी यूपी में 12 और 13 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश के कारण गंगा और यमुना जैसी नदियां उफान पर हैं जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है।

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

➤ पूर्वोत्तर राज्य: अरुणाचल प्रदेश में आज और 13 अगस्त को असम और मेघालय में आज से 15 अगस्त तक और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज से 15 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है।

➤ दक्षिण भारत: कर्नाटक में 14 और 15 अगस्त को, तटीय आंध्र प्रदेश में 14 अगस्त को और तेलंगाना में 13 से 15 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी 10 से 15 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और ज़रूरी एहतियात बरतें।