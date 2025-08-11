बारिश का बड़ा अलर्ट: 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अगस्त तक मूसलधार बारिश का खतरा, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 11 Aug, 2025 07:18 AM
उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य में एक और गंभीर चेतावनी जारी की है। 11 से 16 अगस्त तक यूपी के विभिन्न जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई...
नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य में एक और गंभीर चेतावनी जारी की है। 11 से 16 अगस्त तक यूपी के विभिन्न जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में तो अत्यधिक भारी बारिश (21 सेंटीमीटर या उससे अधिक) भी हो सकती है। इसके साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है।
क्यों बढ़ गई है बारिश की रफ्तार?
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की रेखा अब उत्तर की ओर तराई क्षेत्रों में खिसक चुकी है, जिससे पूरे राज्य में बारिश के लिए अनुकूल स्थितियां बन गई हैं। हवा की नमी और दबाव में आ रहे बदलाव से आगामी सप्ताह में बारिश की तीव्रता और बढ़ेगी।
कहां-कहां जारी हुआ है रेड और ऑरेंज अलर्ट?
रेड अलर्ट (भारी से अत्यधिक भारी बारिश का खतरा) – इन जिलों में सतर्कता ज़रूरी:
बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल
बांदा, चित्रकूट, बदायूं, कानपुर नगर और देहात
अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा
आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, जालौन, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज
इन जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलधार बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन को राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑरेंज और येलो अलर्ट (हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी) – इन जिलों में भी रहें सावधान:
बरेली, पीलीभीत, हरदोई, लखनऊ, शाहजहांपुर
सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा
अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती
अंबेडकर नगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर
क्या हैं संभावित खतरे?
निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की आशंका
नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है
बिजली गिरने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं की संभावना
कई जिलों में सड़क संपर्क बाधित हो सकता है
मौसम विभाग की चेतावनी और सुझाव:
मौसम विभाग ने जनता को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है:
जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें
तेज बारिश और बिजली गिरने के समय खुले स्थान पर न खड़े हों
घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट ज़रूर देखें
बिजली के उपकरणों से दूरी बनाएं रखें
नदी और नालों के पास जाने से बचें
रामगंगा में बाढ़ का कहर – मुरादाबाद में राहत कार्य शुरू
राज्य के मुरादाबाद ज़िले में रामगंगा नदी उफान पर है। पिछले 15 वर्षों में पहली बार नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से मेडिकल बोट्स और राहत टीमों को सक्रिय किया गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिए गए हैं।