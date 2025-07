केंद्रीय मंत्री नड्डा ने मांगी माफी: खरगे से कहा- आप भी भावनाओं में बह गए थे

नेशनल डेस्क: संसद के मानसून सत्र में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर राज्यसभा में चल रही चर्चा के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भड़क गए। इसके बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच सदन में जमकर तू-तू-मैं-मैं हुई, हालांकि बाद में जेपी नड्डा ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली।

खरगे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, "हम बैठक (सर्वदलीय) में शामिल हुए लेकिन आप चुनाव प्रचार के लिए बिहार गए. क्या यही आपकी देशभक्ति है?... उन्हें आज सदन में होना चाहिए था और हमारी बात सुननी चाहिए थी। अगर आपमें सुनने की क्षमता नहीं है, तो आप उस पद पर रहने के लायक नहीं हैं।" इसी दौरान खरगे ने पीएम मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसका बीजेपी सदस्यों ने कड़ा विरोध किया।

<

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor | Leader of House in Rajya Sabha JP Nadda says, "We respect the LoP. I withdrew my words. I apologise if you are hurt. But you, too, were led astray by emotions. You went so astray that you could not be mindful of even the dignity of the… pic.twitter.com/aiuSmCVB4J