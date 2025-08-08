Gold High Price: सोने ने तोड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड — 52 हफ्तों की नई ऊंचाई पर पहुंचा, जानें नया रेट

दिसंबर 2025 की डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स की कीमतें आज नए शिखर पर पहुंच गईं। धातुओं के बाजार में सोना आज के कारोबारी दिन की शुरुआत 3,482.70 रुपये पर हुई, जो कि पिछले बंद स्तर 3,453.70 रुपये से अधिक रही। दिन भर के कारोबार में सोने की कीमत 3,480.12...

नेशनल डेस्क: दिसंबर 2025 की डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स की कीमतें आज नए शिखर पर पहुंच गईं। धातुओं के बाजार में सोना आज के कारोबारी दिन की शुरुआत 3,482.70 रुपये पर हुई, जो कि पिछले बंद स्तर 3,453.70 रुपये से अधिक रही। दिन भर के कारोबार में सोने की कीमत 3,480.12 से लेकर 3,534.10 रुपये प्रति ट्रॉय औंस के बीच रही।

पिछले 52 हफ्तों में सोने ने 2,424.1 रुपये के निचले स्तर से लेकर 3,534.1 रुपये के उच्चतम स्तर को छुआ है। बीते एक साल में इसमें कुल 43.43% की बढ़त दर्ज की गई है, जो निवेशकों के लिए एक मजबूत रिटर्न का संकेत है। यह आंकड़े दिसंबर 2025 माह से संबंधित हैं और सेटलमेंट की तारीख 29 दिसंबर 2025 तय की गई है। सोने की यह कीमतें 1 ट्रॉय औंस के हिसाब से तय की गई हैं।

पिछला बंद भाव: $3,453.70

आज का खुलाव: $3,482.70

52 हफ्तों का दायरा: $2,424.10 – $3,534.10

1 साल में बदलाव: +43.43%

सेटेलमेंट डेट: 29 दिसंबर 2025

समूह: धातु (Metals)

मात्रा इकाई: 1 ट्रॉय औंस

वैश्विक अनिश्चितताओं और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते सोने की कीमतें लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रही हैं। यदि यही रुझान जारी रहा, तो आने वाले दिनों में और भी ऊंचे स्तर देखने को मिल सकते हैं।

वहीं दूसरी ओर, घरेलू वायदा बाजार में MCX गोल्ड की कीमतें ₹1,00,000 के स्तर से ऊपर मजबूती से ट्रेड कर रही हैं, जो बाजार में तेज़ी के रुझान को दर्शाता है। कीमती धातु ने मजबूती दिखाई है और अपने ऊपर की दिशा को बनाए रखा है। आने वाले दिनों में सोने की कीमतें ₹1,02,000 की ओर बढ़ने की संभावना है, और इस सप्ताह ₹1,03,000 का स्तर भी टेस्ट किया जा सकता है।

तकनीकी रूप से, MCX गोल्ड के लिए तत्काल सपोर्ट ₹98,500 के आसपास है। जब तक कीमतें इस स्तर से ऊपर बनी रहती हैं, तब तक तेजी का रुझान कायम माना जाएगा। निवेशकों की भावना को वैश्विक अनिश्चितताओं और सुरक्षित निवेश विकल्पों की स्थिर मांग का समर्थन मिल रहा है।



