आधार को लेकर आया नया अपडेट, जल्द करवा लें ये जरूरी काम, नहीं तो...

नेशनल डेस्कः भारत में आधार कार्ड आज के समय में एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है, जिसके बिना न केवल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल होता है बल्कि बच्चों के स्कूल एडमिशन और अन्य पहचान पत्र बनवाने जैसे काम भी प्रभावित होते हैं। खासकर बच्चों के लिए आधार कार्ड और उससे जुड़ी बायोमेट्रिक अपडेट अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि स्कूल प्रशासन भी अब बच्चों की पहचान के लिए आधार आधारित APAAR ID को अनिवार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में सरकार ने बच्चों के आधार कार्ड संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन आवश्यक है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने सात वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update - MBU) को अनिवार्य कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डाटा अपडेट नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह अपडेट बच्चे की डिजिटल पहचान की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है।

मंत्रालय ने माता-पिता और अभिभावकों को निर्देश दिया है कि वे अपने बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा को किसी भी आधार सेवा केंद्र या अधिकृत केंद्र पर जाकर अपडेट कराएं। UIDAI ने इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए बच्चों के आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर SMS अलर्ट भी भेजना शुरू कर दिया है।

The Unique Identification Authority of India (UIDAI) has reiterated the importance of completing the Mandatory Biometric Update (MBU) for children who have attained the age of seven but have not yet updated their biometrics in Aadhaar. This is an existing requirement under… pic.twitter.com/PG2OrjEDao