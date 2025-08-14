Main Menu

Heavy Rain Alert: आफत के अगले 48 घंटे! IMD ने इन 11 जिलों में जारी किया अलर्ट, 21 जिलों की 41 तहसीलें बाढ़ग्रसत; कक्षा 12 तक...

14 Aug, 2025

नेशनल डेस्क : यूपी में इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 48 घंटों में पूरे प्रदेश में बारिश और तेज़ होने की संभावना है।

लखनऊ में स्कूल बंद का आदेश

लखनऊ जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि खराब मौसम और भारी बारिश के चलते 14 अगस्त 2025 को कक्षा प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी और सभी बोर्डों के विद्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश शहर और गांव दोनों इलाकों के स्कूलों पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश और जलभराव के साथ मौसम विभाग की भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

मौसम विभाग का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर एरिया के कारण 'मानसून ट्रफ' दक्षिण की ओर खिसक गया है, जिससे प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों - बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज - में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। 15 अगस्त से बारिश की तीव्रता और दायरे में कमी आने के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर इलाकों और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है।

बारिश और बाढ़ का असर

बुधवार को हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी।

  • लखनऊ में अधिकतम तापमान 33.4°C और न्यूनतम 28.2°C रहा, साथ ही 0.2 मिमी बारिश हुई।
  • आगरा में 14.4 मिमी, उरई में 12.4 मिमी, वाराणसी में 10.2 मिमी और बस्ती में 10 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

इस मानसून सत्र में 12 अगस्त तक यूपी में 496.2 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से 8% ज़्यादा है।

  • पूर्वी यूपी में 468.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 4% कम है।
  • पश्चिमी यूपी में 536.1 मिमी बारिश हुई, जो औसत से 28% अधिक है।

बाढ़ की स्थिति

राज्य सरकार के अनुसार, इस समय 21 जिलों की 41 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे लगभग 1.86 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मदद के लिए 1100 से अधिक बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं।


 

 

