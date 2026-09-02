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नोएडा में चलती बस में टीनएज लड़की के साथ गैंगरेप मामले में सामने आई नई रिपोर्ट, बस के अंदर मिले अहम सबूत

Edited By Updated: 02 Sep, 2026 11:37 AM

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नोएडा में चलती बस में 16 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस को अहम फोरेंसिक सबूत मिले हैं। बस से मिले फिंगरप्रिंट्स से घटना वाली जगह पर पीड़िता और दोनों आरोपियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक, बस से लड़की और दोनों...

नोएडा:  नोएडा में चलती बस में 16 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस को अहम फोरेंसिक सबूत मिले हैं। बस से मिले फिंगरप्रिंट्स से घटना वाली जगह पर पीड़िता और दोनों आरोपियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक, बस से लड़की और दोनों आरोपियों - बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप - के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कपड़े भी ज़ब्त कर लिए हैं और बस की सीटों और स्टीयरिंग व्हील से फोरेंसिक सैंपल इकट्ठा किए हैं। जांच करने वाले DNA रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे इस मामले में और सबूत मिलने की उम्मीद है। इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल होने की संभावना है। यह घटना 4 अगस्त की रात को हुई। 

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास की छात्रा नोएडा सेक्टर 63 में अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, लेकिन गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास उतर गई। इसके बाद वह कथित तौर पर एक स्लीपर बस में सवार हो गई। पुलिस के मुताबिक, लड़की अपनी मां की डांट के बाद घर से निकली थी और अपने कज़िन के घर जा रही थी। वह रात करीब 9 बजे भारी बारिश के दौरान गलती से परी चौक पर उतर गई और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मंज़िल से अभी भी लगभग 25 किलोमीटर दूर है। जब वह सवारी ढूंढ रही थी, तो उसके पास एक बस रुकी। कंडक्टर ने कथित तौर पर उससे कहा कि बस सेक्टर 63 की तरफ जा रही है और उसे वहाँ छोड़ने की पेशकश की। उस पर भरोसा करके वह बस में चढ़ गई।

हालांकि, पुलिस ने बताया कि उस रात बस अपनी रेगुलर पैसेंजर सर्विस नहीं चला रही थी। जांच करने वालों और ट्रैवल कंपनी के मुताबिक, तकनीकी खराबी के बाद बस को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक वर्कशॉप में ले जाया गया था। ड्राइवर और कंडक्टर ने कथित तौर पर शाम करीब 5 बजे वर्कशॉप से ​​बस ली और रात करीब 9 बजे निकल पड़े। परी चौक पर लड़की को बिठाने के बाद, बस कथित तौर पर कश्मीरी गेट की तरफ बढ़ी। 

लड़की ने पुलिस को बताया कि कंडक्टर ने उसके साथ गलत हरकतें कीं और फिर उसने और ड्राइवर ने चलती बस में उसके साथ कथित तौर पर रेप किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो दोनों लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। बस ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट तक लगभग 43 किलोमीटर चली, जहां लड़की को कथित तौर पर छोड़ दिया गया। इसके बाद वह ऑटो-रिक्शा से कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन गई और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

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लड़की की मेडिकल जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, जांच में रेप की पुष्टि हुई। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने कुछ ही घंटों में बस का पता लगा लिया और उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर में एक पार्किंग लॉट से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान ड्राइवर कुलदीप (39) और कंडक्टर संदीप (26) के तौर पर हुई है, दोनों कानपुर के रहने वाले हैं।

पुलिस ने बस को ज़ब्त कर लिया और आरोपियों का पोटेंसी टेस्ट (यौन क्षमता की जांच) कराया। जांचकर्ता अतिरिक्त सबूतों के लिए गाड़ी और उसके रूट की भी जांच कर रहे हैं।  

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