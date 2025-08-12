Main Menu

  • IAS अधिकारी अपने कमरे में बुला घंटों खड़ा रख करते अश्लील व्यवहार, रात में वीडियो कॉल करते... महिला अधिकारियों का गंभीर आरोप

Edited By Anu Malhotra,Updated: 12 Aug, 2025 10:05 AM

उत्तर प्रदेश के नोएडा में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर महिला कर्मचारियों ने गंभीर उत्पीड़न और शोषण के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिलाओं ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद शासन ने इस प्रकरण...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के नोएडा में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर महिला कर्मचारियों ने गंभीर उत्पीड़न और शोषण के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिलाओं ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद शासन ने इस प्रकरण की आंतरिक जांच शुरू कर दी है।

क्या हैं आरोप?
शिकायती पत्र में महिला अधिकारियों ने जो बातें लिखी हैं, वो सरकारी तंत्र में महिलाओं की स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि:
-अधिकारी उनसे गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं
-गंदी भाषा और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं
-आदेश न मानने पर नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं
-रात में वीडियो कॉल करते हैं और छिपकर वीडियो बनाते हैं
-अपने कमरे में बुलाकर घंटों खड़ा रखते हैं और अश्लील व्यवहार करते हैं

महिलाएं बोलीं – “हमें डराया जाता है, विरोध पर मिलती है सस्पेंशन की धमकी”
शिकायत के अनुसार, अधिकारी न सिर्फ महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, बल्कि विरोध करने वाली कर्मियों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी देते हैं। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी रात के वक्त कॉल करके परेशान करते हैं और उनकी निजता का उल्लंघन करते हैं।

“बेटी बचाओ” की जमीन पर शर्मनाक बर्ताव
महिला कर्मचारियों ने अपने पत्र में लिखा है कि एक ओर सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर एक वरिष्ठ अधिकारी महिला सम्मान और गरिमा का चीरहरण कर रहा है। उन्होंने मामले की स्वतंत्र एजेंसी या राज्य महिला आयोग से गोपनीय जांच कराने की मांग की है।

पहले भी उठ चुके हैं सवाल
गौरतलब है कि हाल ही में राज्य कर विभाग में महिला उत्पीड़न के आरोपों के चलते सात अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। अब महिला कर्मचारियों के इस नए पत्र से विभाग में फिर से हड़कंप मच गया है।

तत्काल जांच के आदेश
5 अगस्त को मिली शिकायत के बाद शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। उच्च अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जो फिलहाल राज्य कर विभाग, नोएडा में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर तैनात हैं, उनके खिलाफ आरोपों की जांच की जा रही है।

