Western Disturbance सक्रिय, 17-18 फरवरी को कई राज्यों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, IMD की चेतावनी

नेशनल डेस्क: उत्तर भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 17 और 18 फरवरी 2026 को उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश
नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमालयी क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है:

पहाड़ी राज्य: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।

मैदानी इलाके: पश्चिमी विक्षोभ का असर अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैलेगा। आईएमडी के अनुसार, 17 और 18 फरवरी को राजस्थान के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट वर्षा के आसार हैं।

तापमान में उतार-चढ़ाव का पूर्वानुमान
अगले कुछ दिनों में तापमान में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

न्यूनतम तापमान: उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान रात का तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद इसमें फिर से 2-3 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है।

अधिकतम तापमान: फिलहाल दिल्ली-NCR सहित उत्तर भारत में दिन के समय गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आने वाली ठंडी हवाओं से अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है।

दक्षिण और पश्चिम भारत: महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों तक तापमान स्थिर रहेगा, जिसके बाद 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी (Hot and Humid) की चेतावनी जारी की गई है।

अंडमान और दिल्ली का हाल
अंडमान और निकोबार: यहां अगले पांच दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने द्वीप समूह के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली-NCR: राजधानी में रविवार को पारा सामान्य से 4 डिग्री ऊपर (28.5°C) दर्ज किया गया। सोमवार को सुबह हल्की धुंध (Mist) छाई रही। विभाग का अनुमान है कि सोमवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

IMD अपडेट: कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे सुबह-शाम की ठंडक बरकरार रहेगी।
 

