Gold Rate Today : 8 फरवरी को किस दाम पर बिक रहा है सोना? जानें 22 कैरेट और 18 कैरेट का ताजा रेट

नेशनल डेस्क : बीते कुछ दिनों से सोना और चांदी दोनों धातु निवेशकों के बीच चर्चा में बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण इनकी कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार, 8 फरवरी को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए करीब 1,56,750 रुपये के स्तर पर कारोबार करता देखा गया, जबकि 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2,85,000 रुपये दर्ज किया गया।

जानकारों के मुताबिक, जनवरी के आखिरी दिनों में चांदी की कीमतें अपने अब तक के उच्च स्तर के पास पहुंच गई थीं। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 120 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत निवेश मांग और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी जैसी वजहों से कीमती धातुओं को समर्थन मिला।

फरवरी महीने की शुरुआत में चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिली है। 8 फरवरी को दिल्ली और मुंबई में 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 2,850 रुपये रही, जबकि 100 ग्राम चांदी के लिए ग्राहकों को करीब 28,500 रुपये चुकाने पड़े। चेन्नई और कोलकाता में भी चांदी के दाम इसी स्तर पर बने हुए हैं।

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा रेट जानना जरूरी है। गुड रिटर्न के आंकड़ों के अनुसार, अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतें इस प्रकार रहीं :

दिल्ली

24 कैरेट - ₹1,56,750 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,43,700 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,17,600 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई

24 कैरेट - ₹1,56,600 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,43,550 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,17,450 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

24 कैरेट - ₹1,57,310 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,44,200 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,23,500 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता

24 कैरेट - ₹1,56,600 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,43,550 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,17,450 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

24 कैरेट - ₹1,56,650 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,43,600 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,17,500 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ

24 कैरेट - ₹1,56,750 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,43,700 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,17,600 (प्रति 10 ग्राम)