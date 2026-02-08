Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Rate Today : 8 फरवरी को किस दाम पर बिक रहा है सोना? जानें 22 कैरेट और 18 कैरेट का ताजा रेट

Gold Rate Today : 8 फरवरी को किस दाम पर बिक रहा है सोना? जानें 22 कैरेट और 18 कैरेट का ताजा रेट

Edited By Updated: 08 Feb, 2026 12:24 PM

at what price is gold being sold on february 8 check 22 karat and 18 karat rate

8 फरवरी को देश के प्रमुख शहरों में सोना और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम करीब 1.56 लाख रुपये में बिक रहा है, जबकि चांदी 2.85 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर है। जनवरी के अंत में चांदी रिकॉर्ड के करीब...

नेशनल डेस्क : बीते कुछ दिनों से सोना और चांदी दोनों धातु निवेशकों के बीच चर्चा में बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण इनकी कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार, 8 फरवरी को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए करीब 1,56,750 रुपये के स्तर पर कारोबार करता देखा गया, जबकि 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2,85,000 रुपये दर्ज किया गया।

जानकारों के मुताबिक, जनवरी के आखिरी दिनों में चांदी की कीमतें अपने अब तक के उच्च स्तर के पास पहुंच गई थीं। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 120 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत निवेश मांग और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी जैसी वजहों से कीमती धातुओं को समर्थन मिला।

फरवरी महीने की शुरुआत में चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिली है। 8 फरवरी को दिल्ली और मुंबई में 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 2,850 रुपये रही, जबकि 100 ग्राम चांदी के लिए ग्राहकों को करीब 28,500 रुपये चुकाने पड़े। चेन्नई और कोलकाता में भी चांदी के दाम इसी स्तर पर बने हुए हैं।

यह भी पढ़ें - नहीं खानी पड़ेगी अब दवा... दिल के डाॅक्टर ने बताया हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के 6 तरीके

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा रेट जानना जरूरी है। गुड रिटर्न के आंकड़ों के अनुसार, अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतें इस प्रकार रहीं : 

और ये भी पढ़े

दिल्ली 

24 कैरेट - ₹1,56,750 (प्रति 10 ग्राम)
22 कैरेट - ₹1,43,700 (प्रति 10 ग्राम)
18 कैरेट - ₹1,17,600 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई 

24 कैरेट - ₹1,56,600 (प्रति 10 ग्राम)
22 कैरेट - ₹1,43,550 (प्रति 10 ग्राम)
18 कैरेट - ₹1,17,450 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

24 कैरेट - ₹1,57,310 (प्रति 10 ग्राम)
22 कैरेट - ₹1,44,200 (प्रति 10 ग्राम)
18 कैरेट - ₹1,23,500 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता 

24 कैरेट - ₹1,56,600 (प्रति 10 ग्राम)
22 कैरेट - ₹1,43,550 (प्रति 10 ग्राम)
18 कैरेट - ₹1,17,450 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

24 कैरेट - ₹1,56,650 (प्रति 10 ग्राम)
22 कैरेट - ₹1,43,600 (प्रति 10 ग्राम)
18 कैरेट - ₹1,17,500 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ 

24 कैरेट - ₹1,56,750 (प्रति 10 ग्राम)
22 कैरेट - ₹1,43,700 (प्रति 10 ग्राम)
18 कैरेट - ₹1,17,600 (प्रति 10 ग्राम)

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!