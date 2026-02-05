Main Menu

दिल्ली-एनसीआर वाले हो जाएं सावधान! 9 और 10 फरवरी को होगी गरज- चमक के साथ बारिश

Edited By Updated: 05 Feb, 2026 06:31 PM

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। IMD के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 9 फरवरी की रात और 10 फरवरी को मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई...

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। IMD के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 9 फरवरी की रात और 10 फरवरी को मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।

फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि हालांकि बारिश हल्की होगी, लेकिन इसके बाद चलने वाली उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाएं तापमान में भारी गिरावट लाएंगी। बारिश के बाद रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ जाएगी। हल्की वर्षा और नमी के कारण देर रात और सुबह के समय हल्की धुंध छा सकती है, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) प्रभावित होने की आशंका है।

बीते दिन राहत भरा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार का दिन राहत भरा रहा। सुबह से ही आसमान साफ था और तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम होते ही बर्फीली हवाओं ने एक बार फिर ठिठुरन बढ़ा दी, जो आने वाले दिनों में और तेज होने की उम्मीद है।

किसानों और आम जनता के लिए सलाह

संभावित बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं:

  1. रबी फसलों को लाभ: विशेषज्ञों के अनुसार, यह हल्की बूंदाबांदी गेहूं जैसी रबी फसलों के लिए अमृत समान साबित हो सकती है।
  2. सेहत का ख्याल: अचानक बढ़ती ठंड के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
  3. ट्रैवल अलर्ट: सुबह और रात के समय धुंध के कारण वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

