फ्री में मिल जाएगा Nothing का फोन, बस करना होगा इतना सा काम और मोबाइल आपके जेब में, जानिए कैसे

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing ने भारतीय यूजर्स के लिए एक खास प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें भाग लेकर आप फ्री में Nothing का फोन जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता में विजेता का चयन एलन मस्क के AI टूल Grok द्वारा किया जाएगा।

नेशनल डेस्क: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nothing ने भारतीय यूजर्स के लिए एक खास प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें भाग लेकर आप फ्री में Nothing का फोन जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता में विजेता का चयन एलन मस्क के AI टूल Grok द्वारा किया जाएगा। कंपनी ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से इसकी घोषणा की है। Nothing ने हाल ही में अपना सबसे महंगा फ्लैगशिप फोन Phone 3 लॉन्च किया है, जो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। आइए जानते हैं इस नए ऑफर की पूरी जानकारी।

फ्री में मिलेगा Nothing Phone

Nothing ने अपने आधिकारिक X अकाउंट से एक पोस्ट के जरिए भारतीय यूजर्स को फ्री फोन देने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि कई यूजर्स उनसे फ्री फोन के बारे में सवाल कर रहे हैं, इसलिए इसे अब पूरा किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यूजर्स को Nothing के X पेज को फॉलो करना होगा और कंपनी को डायरेक्ट मैसेज (DM) भेजना होगा। मैसेज में उन्हें उस फोन का नाम लिखना होगा, जिसे वे जीतना चाहते हैं। इसके बाद, एलन मस्क के AI टूल Grok अगले 48 घंटे में विजेता का नाम घोषित करेगा। Grok द्वारा चुने गए विजेता को उसकी पसंद का Nothing फोन बिलकुल फ्री में मिलेगा।

Too many DMs asking for free phones. Let’s settle this. Follow us and reply with the Nothing phone you want. @grok pick one reply after 48 hours.



Happy weekend! 🧞

— Nothing India (@nothingindia) July 26, 2025

Nothing Phone 3

Nothing ने हाल ही में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Phone 3 लॉन्च किया है। यह फोन हाई-एंड फीचर्स के साथ आता है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप प्रमुख है। कंपनी ने इस फोन की शुरुआती कीमत ₹79,999 रखी है, जो iPhone 16, Samsung Galaxy S25 और Google Pixel 9 जैसी प्रीमियम डिवाइसेज के बराबर है। जबकि, Nothing का पिछला मॉडल Phone 2 करीब ₹40,000 की प्राइस रेंज में उपलब्ध था, जो Phone 3 की तुलना में लगभग आधा था।

प्रतियोगिता कब तक?

Nothing की यह प्रतियोगिता वर्तमान में चल रही है और विजेता का चयन Grok AI टूल द्वारा 48 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। अगर आप भी Nothing का फोन फ्री में जीतना चाहते हैं, तो कंपनी के X पेज को फॉलो करें और अपने पसंदीदा फोन का नाम भेजें। यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है।