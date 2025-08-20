Main Menu

  एक व्यक्ति की मौत, 194 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 5 हजार मुर्गियां मरी; इन 2 जिलों में भारी बारिश ने मचाया कहर

Edited By Harman Kaur,Updated: 20 Aug, 2025 12:29 PM

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारी बारिश के बाद कल्याण क्षेत्र में एक जलमग्न पुल को बंद कर दिया गया है, जबकि पानी से भरी खदान में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारी बारिश के बाद कल्याण क्षेत्र में एक जलमग्न पुल को बंद कर दिया गया है, जबकि पानी से भरी खदान में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
जलमग्न इलाकों में फंसे 194 लोगों को बचाया गया
अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी जिले पालघर में भी रातभर तेज बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया और कई जगहों पर आवाजाही बाधित हो गई। उन्होंने बताया कि प्राधिकारियों ने मंगलवार को पालघर के वसई तहसील के जलमग्न इलाकों में फंसे 194 लोगों को नौकाओं और रस्सियों की मदद से बचाया।
बाढ़ के पानी से 5 हजार मुर्गियां की मौत
जिला आपदा प्रबंधन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं उप जिला अधिकारी सुभाष भागडे ने बताया कि पालघर के अंबाडी इलाके के नानीवली में बाढ़ के पानी से एक किसान के मुर्गी फार्म में करीब पांच हजार मुर्गियां मर गईं।
एक शख्स की मौत
आपदा नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि ठाणे जिले के नवी मुंबई के रबाले में आधी रात के करीब पानी से भरी खदान में गिरने से आदित्य सिंह नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। तहसीलदार सचिन शेजल ने बताया कि बाढ़ का पानी कल्याण में रुंडे ब्रिज के ऊपर से बहने लगा, जिसके कारण उसे बंद करना पड़ा।
उन्होंने कहा, ‘‘पुल पर आवाजाही रोक दी गई है और वाहनों को खडावली-उतरने मार्ग से भेजा जा रहा है।'' ठाणे महानगर पालिका के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि बुधवार तड़के तीन बजकर 40 मिनट पर वागले एस्टेट क्षेत्र में एक रिहायशी सोसाइटी में एक पेड़ गिर गया, जिससे पास की सुरक्षा दीवार कमजोर हो गई। उन्होंने कहा, ‘‘पेड़ के गिरने से सोसाइटी की सुरक्षा दीवार कमजोर हो गई। पेड़ को काटकर हटा दिया, साथ ही खतरे से बचने के लिए सुरक्षा दीवार को भी गिरा दिया गया।''
हाई अलर्ट पर अधिकारी
पालघर के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि पालघर में निचले इलाकों में पानी भर गया है और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) सहित बचाव दलों ने कई निवासियों को सुरक्षित स्थानों और अस्थायी शिविरों में पहुंचाया। ठाणे महानगर पालिका (टीएमसी) ने पिछले 24 घंटे में 186.91 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। तडवी ने कहा, ‘‘इस मौसम में कुल 2,327.14 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2,517.89 मिलीमीटर बारिश हुई थी।'' भारी बारिश जारी रहने के मद्देनजर दोनों जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।

