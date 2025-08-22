Online Gaming Bill: लत से लेकर जवाबदेही तक, मोदी सरकार का ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ा नियंत्रण

हाल के वर्षों में, ऑनलाइन पेड गेमिंग चुपचाप एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या बन गई है। इन आकर्षक ऐप्स और विज्ञापनों के पीछे एक चिंताजनक सच्चाई छिपी है — लाखों युवा भारतीय अब गेमिंग की लत में फँस चुके हैं, परिवारों को गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना...

नेशनल डेस्क : हाल के वर्षों में, ऑनलाइन पेड गेमिंग चुपचाप एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या बन गई है। इन आकर्षक ऐप्स और विज्ञापनों के पीछे एक चिंताजनक सच्चाई छिपी है। लाखों युवा भारतीय अब गेमिंग की लत में फँस चुके हैं, परिवारों को गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, और देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का धोखेबाजों और यहाँ तक कि चरमपंथी समूहों द्वारा शोषण किया जा रहा है।

समस्या का पैमाना चिंताजनक है

केवल 2025-2026 के पहले चार महीनों में, डिजिटल गेम्स के लिए UPI भुगतान औसतन 10,000 करोड़ रुपये प्रति माह रहा। अप्रैल और जुलाई के बीच, ऑनलाइन गेम्स के लिए भुगतान 40,992 करोड़ रुपये तक पहुँच गया — जो सभी व्यक्ति-से-व्यापारी UPI लेनदेन का लगभग 1.5 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार पहले से ही 33,000 करोड़ रुपये का है और 2028 तक इसके दोगुना होकर 66,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है (PwC, 2024)। यह केवल मनोरंजन का मामला नहीं है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किए जाने की ओर इशारा किया है। वित्त पर संसद की स्थायी समिति (2023) ने चेतावनी दी है कि अनियंत्रित गेमिंग पोर्टल कट्टरपंथ के चैनल बन रहे हैं। कई प्लेटफ़ॉर्म विदेशी डोमेन से संचालित होते हैं, भारतीय अधिकार क्षेत्र से बचकर, करों से बचते हुए, और परिवारों को धोखाधड़ी के जोखिम में डालते हुए।

इस पृष्ठभूमि में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 अगस्त को संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया है — जो ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कानून है।

मुख्य विशेषताएँ और महत्व

ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग, शैक्षिक खेलों और विशेष रूप से धन-आधारित खेलों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना करता है।

उपयोगकर्ताओं का आर्थिक शोषण करने वाले ऑनलाइन धन-आधारित खेलों पर प्रतिबंध लगाता है, साथ ही सुरक्षित और ज़िम्मेदार डिजिटल मनोरंजन में नवाचार को बढ़ावा देता है।

धोखाधड़ी और सीमा-पार शोषण से ग्रस्त क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण, गोपनीयता सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

यह विधेयक प्लेटफ़ॉर्म को राज्य-विशिष्ट नियमों को दरकिनार करने या विदेशी क्षेत्राधिकारों में छिपने से रोकने के लिए कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है।

निरंतर सुधार

यह विधेयक मोदी सरकार के 21वीं सदी के सुधारों को मानवीय रूप से लागू करने के सतत दृष्टिकोण का हिस्सा है। जिस प्रकार तीन तलाक कानून ने महिलाओं को सम्मान दिया, उसी प्रकार डेटा संरक्षण अधिनियम ने नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा की, और क्रिप्टो विनियमन उपायों ने भारत की वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिमों को रोका — यह ऑनलाइन गेमिंग विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि तकनीक परिवारों के लिए काम करे, उनके विरुद्ध नहीं। संक्षेप में, यह एक ऐसा कानून है जो ऑनलाइन गेमिंग को व्यसन, शोषण और जोखिम के क्षेत्र से जवाबदेही, सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में बदल देता है।

मोदी सरकार ने एक बार फिर एक ऐसे मुद्दे को संबोधित करके दूरदर्शिता दिखाई है जो न केवल अर्थव्यवस्था, बल्कि हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। अब सभी हितधारकों का कर्तव्य है कि वे इस सुधार का समर्थन करें और सुनिश्चित करें कि भारत के युवाओं और परिवारों की सुरक्षा हो।