Oppo K13 Turbo और K13 Turbo Pro ने भारत में दी दस्तक, 7000mAh बैटरी और हाई-एंड फीचर्स के साथ पेश, जानें कीमत

नेशनल डेस्क: ओप्पो ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए स्मार्टफोन्स Oppo K13 Turbo और Oppo K13 Turbo Pro को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन्स खासतौर पर दमदार बैटरी और उन्नत कूलिंग सिस्टम के साथ आते हैं। दोनों ही डिवाइस में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा सेटअप और थर्मल मैनेजमेंट के लिए इनबिल्ट फैन, एयर डक्ट्स तथा 7000 वर्ग मिलीमीटर वैपर कूलिंग चैंबर शामिल हैं। कंपनी ने बताया है कि दोनों स्मार्टफोन्स को दो साल तक ओएस अपडेट और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे।

Oppo K13 Turbo की कीमत और उपलब्धता

Oppo K13 Turbo दो वेरिएंट में उपलब्ध है: 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹27,999 तथा 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹29,999 है। इस मॉडल की बिक्री 18 अगस्त से शुरू होगी। यह फोन Motorola Edge 60 Pro, Honor 200 5G और Nothing Phone 3a जैसे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देगा।

Oppo K13 Turbo Pro की कीमत और उपलब्धता

Oppo K13 Turbo Pro के 8GB/256GB वेरिएंट की कीमत ₹37,999 है, जबकि 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट ₹39,999 में उपलब्ध होगा। इसकी सेल 15 अगस्त से शुरू होगी। यह फोन Realme 15 Pro 5G, Pixel 8a और Realme GT 7T जैसे स्मार्टफोन्स के मुकाबले में होगा। दोनों मॉडल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगे। ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट और 9 महीने तक की बिना ब्याज वाली ईएमआई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: दोनों स्मार्टफोन्स में 6.80 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन, 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट, 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है।

चिपसेट: K13 Turbo में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट है, जबकि K13 Turbo Pro में स्नैपड्रैगन 8S जेनरेशन 4 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है।

कैमरा: दोनों मॉडल्स में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और रियर पर 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है।

बैटरी: दोनों फोन 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आते हैं, जो 80 वॉट वायर्ड और बायपास चार्जिंग सपोर्ट करती है।

कनेक्टिविटी: फोन में 5G, Wi-Fi 7, NFC, ब्लूटूथ 5.4 और USB टाइप-C सपोर्ट मिलता है।