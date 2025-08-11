‘पाकिस्तान कबाड़ का ट्रक है, भारत चमचमाती मर्सिडीज’,धमकी देते सच बोले PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर

Main Menu

Edited By Radhika,Updated: 11 Aug, 2025 11:01 AM

पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया है। फ्लोरिडा के टैम्पा में एक डिनर पार्टी में, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद भी मौजूद थे।

नेशनल डेस्क: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया है। फ्लोरिडा के टैम्पा में एक डिनर पार्टी में, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद भी मौजूद थे। मुनीर ने कहा कि भारत एक "चमचमाती मर्सिडीज" की तरह है, जबकि पाकिस्तान "कबाड़ से भरा डंपिंग ट्रक" है। यह टिप्पणी उन्होंने यह समझाने के लिए की कि अगर दोनों देशों के बीच टकराव होता है तो किसका ज्यादा नुकसान होगा।

सिंधु जल समझौते पर दी धमकी

आसिम मुनीर ने सिंधु जल समझौते को लेकर भी भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस समझौते को सस्पेंड करता है या डैम बनाता है, तो पाकिस्तान 10 मिसाइलों से हमला करेगा। मुनीर ने कहा, "सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है।" सूत्रों के अनुसार मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पहले भारत के पूर्वी हिस्सों को निशाना बनाएगा, जहां उसके सबसे मूल्यवान संसाधन स्थित हैं और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेगा।

कौन हैं आसिम मुनीर?

आसिम मुनीर की छवि एक धार्मिक रूप से कट्टर जनरल की है। वह पाकिस्तान के पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई मदरसे से की है। मुनीर अक्सर अपने तर्कों के समर्थन में धार्मिक उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके बयान और भी विवादित हो जाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने भारत को लेकर इस तरह की आक्रामक और बचकानी धमकी दी है।

 

