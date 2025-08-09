iphone 17 Price: सामने आईं अपकमिंग iphone 17 की कीमतें! जानिए कब होगा लॉन्च

Edited By Radhika,Updated: 09 Aug, 2025 11:57 AM

iPhone 17 Series लॉन्च होने से पहले ही चर्चा का विषय बनी हुई है। कंपनी ने इसके लिए अभी कोई आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है। लेकिन इसे लेकर कई सारी रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है।

कीमत और लॉन्च डेट

लीक हुई रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 17 Pro Max को भारत में लगभग ₹1,64,999 की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। यह पिछले मॉडलों की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन 8 या 9 सितंबर, 2025 को पेश किया जा सकता है। फोन 5 अलग-अलग रंगों में पेश किया जा सकता है, जिनमें ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, डार्क ब्लू और ऑरेंज शामिल हैं।

डिजाइन और डिस्प्ले में क्या होगा खास?

डिजाइन के मामले में, इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लीक हुई जानकारी के अनुसार iPhone 17 Pro Max की मोटाई 8.7mm हो सकती है। इसमें टाइटेनियम फ्रेम की जगह एल्युमीनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन के पिछले हिस्से पर आयताकार कैमरा आइलैंड होगा। डिस्प्ले की बात करें तो, इसमें 6.9 इंच का बड़ा OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा।

दमदार परफॉर्मेंस और बैटरी

फोन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट दिया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें 12GB RAM और एप्पल इंटेलिजेंस जैसे नए फीचर्स भी मिल सकते हैं। बैटरी की क्षमता में भी बड़ा सुधार हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 50W MagSafe चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है।

कैमरा सेटअप होगा जबरदस्त

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह फोन एक शानदार अनुभव देने वाला है. इसके रियर पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें तीनों ही लेंस 48MP के होंगे:

48MP का मेन कैमरा

48MP का टेलीफोटो लेंस

48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर

सेल्फी के लिए इसमें 24MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।