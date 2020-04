नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस संकट के चलते देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। सुबह से लेकर शाम तक घर में रहने और रोज एक ही रुटीन के चलते जहां बड़े लोग परेशान हैं वहीं बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ज्यादा शरारत करने पर घरवालों से बार-बार डांट खाकर बच्चे भी चिड़चिड़े हो चले हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार ने 'Every Home a School, Every Parent a Teacher' के नाम से एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत बच्चों के लिए घरों पर ही 'हैप्पीनेस क्लास' लागने की योजना बनाई जा रही है।

