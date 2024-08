Paris Olympics 2024: कैसे भारत के 5 पदकों पर भारी पड़ा पाकिस्तान का एक गोल्ड, अरशद ने दिया 'दोहरा' झटका

नेशनल डेस्क: पेरिस ओलंपिक 2024 के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित इवेंट 'जैवलिन थ्रो' में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत के नीरज चोपड़ा को हराकर गोल्ड मेडल जीता। अरशद ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं, नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। इस इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर थ्रो के साथ जीता।







इस परिणाम ने भारत के पदक तालिका पर गहरा असर डाला है। पेरिस ओलंपिक में भारत के अब तक कुल 5 मेडल हैं, जिनमें 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इन सभी मेडल पर पाकिस्तान का एक गोल्ड मेडल भारी पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान मेडल तालिका में भारत से ऊपर 53वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि भारत 64वें स्थान पर है। नीरज चोपड़ा पर इस बार काफी उम्मीदें थीं कि वह भारत को इस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल दिलाएंगे, लेकिन अरशद नदीम ने अपनी शानदार थ्रो से सभी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया।



पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 1992 में जीता ब्रॉन्ज मेडल

अरशद का यह गोल्ड पाकिस्तान का 1992 के बाद पहला ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। इससे पहले पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अरशद नदीम ने अपने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसेन का 90.57 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। यह रिकॉर्ड पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में बनाया गया था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन पेरिस में उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो किया और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक गणराज्य के जान जेलेजनी के नाम पर है, जिन्होंने 1996 में 98.48 मीटर का थ्रो करके यह रिकॉर्ड बनाया था।

