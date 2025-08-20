मुझे नोरा फतेही जैसी बीवी चाहिए थी... पति ने नहीं मनाया हनीमून, कहता- पहले 3-3 घंटे जिम करो, टॉर्चर से टूटी नवविवाहिता

उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुरालवालों पर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसका पति रोज उसे तीन-तीन घंटे जिम जाने के लिए...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुरालवालों पर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसका पति रोज उसे तीन-तीन घंटे जिम जाने के लिए मजबूर करता था ताकि वह 'नोरा फतेही' जैसी दिख सके। महिला की शिकायत ने पुलिस को भी हैरान कर दिया।

फिटनेस के नाम पर मेरी जिंदगी नरक बना दी गई

गाज़ियाबाद के मुरादनगर की रहने वाली इस महिला की शादी इस साल मार्च में मेरठ निवासी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर से हुई थी। आरोप है कि शादी में लड़की के पिता ने 24 लाख रुपये की स्कॉर्पियो कार, नकद और कीमती गहने दिए थे। कुल खर्च करीब 75 लाख रुपये हुआ, लेकिन इसके बावजूद महिला को शादी के तुरंत बाद से ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

पीड़िता का कहना है कि उसकी पहली ही रात पति ने उसके साथ समय नहीं बिताया, और किसी बहाने से माता-पिता के कमरे में चला गया। पति और उसके परिजन उसकी रंगत, कद-काठी और सामान्य रूप-रंग को लेकर ताने मारते थे। महिला ने कहा, “मेरी हाइट औसत है और मैं कोई मॉडल नहीं दिखती, लेकिन इसके लिए मुझे रोज अपमानित किया जाता था। मेरे पति का कहना था कि वो मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता था।”

जबरन वर्कआउट और भूखा रखना

पीड़िता ने बताया कि उसका पति उसे रोज तीन घंटे तक जिम में पसीना बहाने को मजबूर करता था। कभी अगर वो थक जाए या वर्कआउट में कमी कर दे, तो उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि वो कई बार टूटने की कगार पर आ गई। एक बार जब महिला ने पति को किसी अन्य युवती से चैट करते हुए पकड़ लिया और विरोध जताया, तो उसके साथ मारपीट की गई।

गर्भपात की दवा दी गई, बिना जानकारी के

सबसे गंभीर आरोप महिला ने तब लगाया जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने यह खुशी सास को बताई, लेकिन उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाद में पति ने उसे एक गोली दी, जिसके बारे में जब महिला ने इंटरनेट पर सर्च किया तो वह अबॉर्शन पिल निकली। तबीयत बिगड़ने पर उसे मायके ले जाया गया और वहां अस्पताल में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसका गर्भपात हो चुका है।

ससुराल से निकाला गया, घर में घुसने तक नहीं दिया

जुलाई के अंतिम सप्ताह में जब महिला अपने परिजनों के साथ ससुराल लौटी तो दरवाजे से ही उसे अंदर आने से मना कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत से भी कोई हल नहीं निकला। अब महिला ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना, गर्भपात करवाने, मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा जैसे गंभीर धाराओं में पति और ससुरालवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है।