Plane Accident: बड़ा विमान हादसा: लैंडिंग के दौरान दो विमानों की टक्कर, भड़की आग...

मोंटाना: अमेरिका के मोंटाना राज्य के एक हवाई अड्डे पर सोमवार दोपहर एक गंभीर विमान दुर्घटना होते-होते टल गई, जब एक छोटा विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर खड़े एक अन्य विमान से जा भिड़ा। हालांकि टक्कर के बाद विमान में आग लग गई, फिर भी पायलट और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

कैसे हुआ हादसा?

घटना कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 2 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक, सोकाटा टीबीएम 700 टर्बोप्रॉप नामक एक सिंगल-इंजन प्राइवेट विमान रनवे पर उतर रहा था, तभी वह एयरपोर्ट पर खड़े एक खाली विमान से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों विमानों में से एक में आग भड़क उठी और कुछ ही सेकंड में धुएं का गुबार आसमान में फैल गया।

A small plane reportedly crashed into another plane near the runway at a Montana airport, injuring two people, officials said. pic.twitter.com/HGrdGFE4Oz — Fox News (@FoxNews) August 11, 2025

क्या थे विमान में सवार लोग सुरक्षित?

इस छोटे विमान में कुल चार लोग सवार थे – एक पायलट और तीन यात्री। टक्कर के बाद आग तो भड़की, लेकिन पायलट की सूझबूझ और यात्रियों की तत्परता से सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए। हालांकि, दो यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें एयरपोर्ट पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा?

एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के मुताबिक, "एक विमान तेजी से रनवे के अंतिम छोर पर उतरा, लेकिन संतुलन खो बैठा और सीधे खड़े विमान से टकरा गया। फिर अचानक जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। कुछ ही पलों में बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे।"

जांच शुरू

इस टक्कर के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रूप से इसे लैंडिंग में तकनीकी चूक या गलत अनुमान माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक कारण विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा।