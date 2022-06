जब चहलकदमी करते पीएम मोदी खुद सड़क किनारे उठाने लगे कुड़ा और खाली बोतलें, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: 'स्वच्छ भारत अभियान' चलाने वाली मोदी सरकार इस पहल को लेकर कितनी सजग है यह खुद प्रधानमंत्री में देखने को मिला। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी सड़क पर गिरे कुछ कूड़े संबंधित चीज़ें उठाते नज़र आएष। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे खाली पड़ी बोतल भी उठाई।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और पांच अंडरपास का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी खुद रास्त में आते कुड़े-कर्कट को उठाते नज़र आए। जिसका वीडियो अब सामने आया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi picks up litter at the newly launched ITPO tunnel built under Pragati Maidan Integrated Transit Corridor, in Delhi



(Source: PMO) pic.twitter.com/mlbiTy0TsR — ANI (@ANI) June 19, 2022