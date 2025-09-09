पीएम मोदी का धर्मशाला में बड़ा ऐलान, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जारी किया 1500 करोड़ का राहत पैकेज

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए ₹1500 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है।

नेशनल डेस्क : हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए ₹1500 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। कांगड़ा जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरे के बाद पीएम मोदी ने यह ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए ₹2 लाख और घायलों के लिए ₹50 हजार की राशि देने का भी ऐलान किया।

पीड़ितों से की मुलाकात-

पीएम ने इस दौरान प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने विशेष रूप से मंडी के गोहर से 11 महीने की बच्ची नितिका के परिवार से मुलाकात की, जिसने सराज में आई आपदा में अपनी दादी, मां और पिता को खो दिया था। यह मुलाकात बेहद भावुक कर देने वाली थी।

पीएम मोदी ने राहत और बचाव कार्यों में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनके साहस और प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में लोगों की जान बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है।

हवाई सर्वेक्षण के बाद पहुंचे गग्गल एयरपोर्ट

पीएम मोदी ने पहले कांगड़ा के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने आसमान से उन जख्मों को देखा, जो भारी बारिश और भूस्खलन से पहाड़ों पर पड़े हैं। हवाई दौरे के बाद वह कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।